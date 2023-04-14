Секс-скандал с обличителем Субботы: психотерапевт Полуденный прокомментировал заявление экс-клиентки

Он заявил о готовности идти в любой этический комитет и прояснять ситуацию.

Психотерапевт Илья Полуденный прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны бывшей клиентки и сексуальной партнерши Анны Гопкало. Он сказал, что предложил ей прояснить все обстоятельства внутри этического комитета.

Об этом Полуденный рассказал в комментарии "Бабелю".

Напомним, после публикации расследования Полуденного об известном психологе Спартаке Субботе, в котором автор критикует в том числе и сексуальные отношения с клиентами, психотерапевт и экс-клиентка автора расследования Анна Гопкало заявила, что Полуденный был ее сексуальным партнером, что считаеться нарушением этики.

Комментируя эти заявления Гопкало, Полуденный отметил, что в подобных ситуациях важно прояснение всех обстоятельств в рамках нравственного комитета.

"Я, как увидел публикацию Ани Гопкало, сразу написал ей в личные сообщения, что готов идти в любой нравственный комитет и прояснять ситуацию. Написал, что поддерживаю любое решение и формат. На момент, когда пишу уточнение вам, никакого предложения от Ани или коммуникации от какого-либо этического комитета не было. Сообщение она получила", – рассказал журналистам психотерапевт.

Он добавил, что в таких ситуациях публичная коммуникация является неэтичным поведением. Вместо этого должна происходить прямая коммуникация и должно быть предложение прояснить ситуацию в рамках нравственного комитета, избираемого жалобщиком.

"Однако на прямой вопрос СМИ, как сейчас в уточнении вам, предоставить информацию о ситуации допустимо", — подчеркнул Полуденный.

Он также объяснил разницу между своим опытом и случаями с Субботой. В частности, психотерапевт обратил внимание на то, что описанный в расследовании опыт был публичен заранее.

"Клиентка в публичном пространстве писала, что обращалась предварительно в этический комитет и не получила достаточной поддержки. После публичной публикации, насколько мне известно, Спартак Суббота не предлагал поддержать обращение клиентки в этический комитет и игнорировал это заявление в профессиональном алгоритме действий (предложить прояснение ситуации в рамках какого-то этического комитета)", – рассказал Полуденный.

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Он обратил внимание, что информация об нравственных нормах зависит от страны, направления терапии, конкретного института и прочего. Например, в нравственном кодексе США указано, что запрет на отношения психотерапевта с клиентами действует еще два года после завершения терапии, а в некоторых этого срока нет.

Расследование о Спартаке Субботе

Полуденный провел многомесячное расследование о Спартаке Субботе (настоящее имя которого оказалось – Александр), в котором говорится, что тот является мошенником и самозванцем. Так, автор расследования обвиняет Субботу во лжи, сексе с клиентками и сотрудничестве с запрещенной партией ОПЗЖ, которая на сегодняшний день запрещена в Украине.

В материале также указано, что Суббота пять лет публично представлялся кандидатом психологических наук, хотя не имел этой степени. Он также выдавал себя за врача-психиатра и медицинского психолога, однако не учился ни в одном медицинском вузе.

Сам Суббота прокомментировал это расследование так: "Это не первый хейт, с которым сталкиваюсь, он будет и дальше. Я это просто переживу. Но что я хочу сказать – не позволю обижать свою аудиторию".

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