Отношения со школьницей: в Житомире осудили студента

В Житомире к 1 году испытательного срока приговорили студента из-за интимных отношений с несовершеннолетней девушкой.

Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.

Подозреваемым оказался студент 3 курса Житомирского государственного университета. Его обвинили в том, что он 9 апреля и 2 мая 2025 года занимался сексом с девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет. Произошло это в квартире, где жила школьница.

В материалах суда указано, что потерпевшая согласилась на секс с подсудимым. Однако он знал о ее возрасте и не должен был так поступать.

28 августа 2025 года подозреваемый вину признал и заключил сделку со следствием.

Суд проанализировал материалы дела и признал студента виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

