Секс-услуги от 2 до 10 тыс. грн в час: на Прикарпатье разоблачили публичный дом.

Секс-услуги от 2 до 10 тыс. грн в час: на Прикарпатье разоблачили публичный дом.

Незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Львовской области. Интимные услуги предоставляли несколько девушек от 18 до 30 лет.

В курортном поселке Яблуница в Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили публичный дом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

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Незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Львовской области. Интимные услуги предоставляли несколько девушек от 18 до 30 лет. Это жители Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Девушек вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением.

"Суточный доход от преступной деятельности составил около 150 тысяч гривен, а стоимость услуг — от 2000 до 10 тыс. гривен в час", — говорится в сообщении.

Организатору грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Пока ей сообщено о подозрении.

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