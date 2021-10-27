Секс-услуги от 2 до 10 тыс. грн в час: на Прикарпатье разоблачили публичный дом.

Незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Львовской области. Интимные услуги предоставляли несколько девушек от 18 до 30 лет.
В курортном поселке Яблуница в Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили публичный дом.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Львовской области. Интимные услуги предоставляли несколько девушек от 18 до 30 лет. Это жители Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Девушек вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением.
"Суточный доход от преступной деятельности составил около 150 тысяч гривен, а стоимость услуг — от 2000 до 10 тыс. гривен в час", — говорится в сообщении.
Организатору грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Пока ей сообщено о подозрении.
Ранее под Киевом в Бучанском районе полиция разоблачила публичный дом.