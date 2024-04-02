Секс-вечеринка на Львовщине с фейсконтролем и тематической одеждой: пикантные подробности

Вход на вечеринку стоил от 700 до 3 500 грн.

Во Львовской области избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 22:00 по 06:00 организатору вечеринки с сексом.

Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова.

По данным следствия, мужчина в Telegram создал сообщество под названием "Порядочная галицкая вечеринка". Туда он добавил 63 человек. Он объяснил им "правила поведения во время проведения самой вечеринки, среди которых: обязательная сдача своего мобильного телефона; половые, оральные и другие отношения / прикосновения по согласию обеих сторон; прибытие на вечеринку в тематической одежде и т. д.".

Материалы судебного определения

Чтобы стать участником вечеринки, нужно было прислать организатору личные фото и осуществить оплату от 700 до 3 500 грн в зависимости от пола и идет ли на вечеринку пара.

Подозреваемый арендовал за 16 тыс. грн здание на 23-24 декабря 2023 года. Он обеспечил все презервативами, лубрикантами, красным светом, музыкой и баром.

23 декабря 2023 года состоялась вечеринка, участники которой вступали в половой акт. Мужчине инкриминируют "сводничество для разврата, в частности, посредничество, которое проявилось в содействии добровольным сексуальным отношениям незнакомых между собой лиц, что заключалось в организации их встречи, и получение за указанные действия вознаграждения", а именно ч. 2 ст. 302 УК Украины. Подозреваемым является уроженец села Заставное Золочевского района Львовской области.

24 декабря 2023 года полиция провела обыски у организатора вечеринки. В марте 2024 года суд отправил мужчину на ночной домашний арест.

Напомним, во Львовской области мужчина организовывал секс-встречи "Порядочная галицкая вечеринка". Его подозревают в "сводничестве для разврата".

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