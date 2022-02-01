Секс вместо массажа: в Одессе сутенерша организовала бордель в отеле

Час интимных услуг стоил от 1 200 до 2 000 гривен.
В Одессе в помещении гостиницы, на Среднефонтанской улице, разоблачили бордель. Сутенерша работала администратором в месте разврата, а в работу она втягивала женщин, оказавшихся в сложном материальном положении.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Как работниц, так и клиентов она находила благодаря объявлениям на интернет-ресурсах. Час интимных услуг стоил от 1 200 до 2 000 гривен, из которых 50% женщины отдавали сутенерше.
Во время обысков изъяли телефоны, ноутбуки, банковские карты, деньги и флэш-накопители и другие вещдоки.
Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей от четырех до семи лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения. Также правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к ее противоправной деятельности.
Напомним, в городе Ровно правоохранители провели санкционированный обыск в одном из заведений сети массажных салонов, в котором оказывали клиентам интимные услуги. Во время неожиданного визита полицейских одна из работниц салона оказывала услуги клиенту.
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