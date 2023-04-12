Секс за 20 тысяч гривен: в Одессе разоблачили бордели с "танцовщицами" (фото, видео)

Бордель в Одессе был замаскирован под стриптиз-бар.

В Одессе стражи порядка разоблачили стриптиз-бары, в котором танцовщицы предоставляли клиентам сексуальные услуги. Стоило это от 5 до 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, 40-летний одессит и две его "помощницы", в возрасте 45 и 52 года организовали два борделя, замаскированных под стриптиз-бары, и заставляли девушек к проституции.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Клиентам предлагалась услуга "освобождения танцовщицы от работы", которая стоила от 5 до 20 тысяч гривен. Так там называли секс с девчонками.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

В заведении все было в строгой конспирации, чтобы сымитировать законную деятельность. Правоохранители провели обыски в заведениях и изъяли доказательства противозаконной деятельности и деньги.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Мужчину и двух его помощниц уже задержали. Им инкриминируют следующие обвинения: мужчине — в организации сутенерства, совершенном в отношении нескольких лиц, повторно организованной группой (ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины), а женщинам — в сутенерстве, совершенном в отношении нескольких лиц, повторно организованной группой, (ч.3 ст. 303 УКУ).

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали женщину, которая создала публичный дом.

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