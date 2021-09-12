Секс закончился трагедией: под Харьковом пара уединилась в авто, которое скатилось в воду

Секс закончился трагедией: под Харьковом пара уединилась в авто, которое скатилось в воду

Молодые люди не успели выбраться из автомобиля.

Вечером в субботу, 11 сентября, в поселке Безлюдовка, прилегающей к южной окраине Харькова, утонул в водоеме микроавтобус ГАЗель, в котором, по предварительной информации, находилась пара молодых людей.

Об этом несчастном случае сообщили в Telegram-канале "СТО Харьков".

Спасатели длительное время пытаются вытащить машину и тела погибших на берег, но пока безрезультатно.

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По предварительной информации, микроавтобус, скатившись в воду с песчаного берега, перевернулся на крышу и его пока не удается поставить на колеса. Один трос во время спасательной операции оборвалась.

Как сообщают в соцсетях, на заднем сиденье ГАЗели решила уединиться пара молодых людей. Во время любовных утех машина неожиданно съехала в воду. Молодые люди выбраться из авто не успели. О личностях погибших не сообщается.

Напомним, ранее в Железном Порту в Херсонской области влюбленная пара из Днепра устроила горячий отдых посреди пляжа.

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