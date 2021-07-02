"Сексизм" в Минобороны и сгоревший городок в Канаде. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих ВСУ к параду в честь 30-летия Независимости Украины и возмутили Сеть. Украинские пользователи, в частности, не оценили тот факт, что курсантки будут шагать в туфлях на каблуках. Читать дальше ->
- Германия заявила, что сделает все возможное для того, чтобы Украина не понесла убытки от реализации проекта "Северный поток-2". Читать дальше ->
- В канадской провинции Британская Колумбия, где на этой неделе температура достигла рекордных +46,6 градусов по Цельсию, в результате "катастрофического пожара" сгорел городок Литтон. Читать дальше ->
- Компанию бывшего президента США Дональда Трампа "Trump Organization" и ее финансового директора Аллена Вайссельберга обвиняют в налоговых преступлениях. Читать дальше ->
- Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в четверг, 1 июля, ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне, тогда как во время президентства Дональда Трампа в стране реализовали 13 смертных приговоров. Читать дальше ->