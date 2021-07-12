"Сексуально развращал мальчиков 11 и 12 лет": в Винницкой области задержали 59-летнего подозреваемого

"Сексуально развращал мальчиков 11 и 12 лет": в Винницкой области задержали 59-летнего подозреваемого

Один из пострадавших все снимал на камеру.

В воскресенье, 11 июля, в Тульчинском районе Винницкой области задержали в собственном доме 59-летнего мужчину. Его подозревают в развращении малолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

По предварительно информации следствия, мужчина пригласил в свой дом двух мальчиков в возрасте 11 и 12 лет и совершил в отношении них развратные действия сексуального характера. Старший из мальчиков снял это на телефон и рассказал о том, что произошло, матери. 45-летняя женщина и заявила в полицию о развращении ее малолетнего сына местным жителем.

Для выяснения всех обстоятельств преступления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители задержали подозреваемого. С его дома изъяли мобильные телефоны, флэш-накопители, детскую одежду и другие вещественные доказательства.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

59-летнему подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

В суд направлено материалы об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, педофил в Хмельницкой области подстерег 12-летнюю девочку возле ее дома и изнасиловал посреди дня.

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