Сексуальное насилие над 12-летним мальчиком на пляже: причастным объявлено подозрение

Среди подозреваемых в преступлении 22-летний житель поселка, где произошел этот резонансный инцидент.

Причастным к издевательству над малолетним мальчиком на пляже возле реки Ворскла в поселке Котельве в Полтавской области сообщено о подозрении в совершении преступления. Этот случай произошел еще в июне этого года, но местные стражи порядка узнали о нем только 5 августа и не начали досудебное расследование, а только составили административные протоколы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Среди подозреваемых в совершении преступления, за которое предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы -15-летний местный подросток, а также 22-летний житель поселка Котельва.

Последнего, кроме совершения сексуального насилия (ч. 4 ст. 153 УКУ), обвиняют во вовлечении несовершеннолетних и малолетних в противоправную деятельность (ч. 2 ст. 304 УКУ).

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За несвоевременное внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований назначено служебное расследование, осуществляемое дисциплинарной комиссией ГУНП и УВБ в Полтавской области.

“На период служебного расследования четверо полицейских (начальник сектора полицейской деятельности в поселке Котельве, его заместитель и ювенальный инспектор, а также заместитель начальника отделения полиции в Зенькове, который на момент обнаружения преступления исполнял обязанности начальника сектора полицейской деятельности в Котельве) отстранены от выполнения служебных обязанностей”, — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в середине июня 2024 года на пляже "Мусейка" у реки Ворскла близ Котельвы подростки заставляли 12-летнего парня оголяться и унижали его, при этом снимали все по телефону и распространяли видео среди знакомых.

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