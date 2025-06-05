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- Украина
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Сексуальное рабство за границей: женщина вербовала украинок для работы проститутками в гостиницах — фото
Злоумышленница обещала женщинам выгодную работу в гостиничном сервисе, однако завербованные «горничные» привлекали к интимным услугам в стране ЕС.
На Одещине разоблачили схему вербовки украинок для работы за границей. Женщинам обещали работу горничными в гостиницах, вместо этого они попадали в сексуальное рабство.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Telegram.
«Злоумышленница обещала выгодную работу в гостиничном сервисе, однако завербованных „покоевок“ привлекали к интимным услугам в стране ЕС», — говорится в сообщении.
Злоумышленница уже вовлекла в схему двух женщин из своего окружения. Ее задержали при попытке завербовать еще одну жертву. На сегодняшний день ей сообщено о подозрении.
Напомним, во Львове правоохранители задержали 21-летнюю злоумышленницу, вербовавшую молодых жительниц Харькова для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границей.