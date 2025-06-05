Женщина вербовала украинок для работы в отелях / © Государственная пограничная служба Украины

Реклама

На Одещине разоблачили схему вербовки украинок для работы за границей. Женщинам обещали работу горничными в гостиницах, вместо этого они попадали в сексуальное рабство.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Telegram.

«Злоумышленница обещала выгодную работу в гостиничном сервисе, однако завербованных „покоевок“ привлекали к интимным услугам в стране ЕС», — говорится в сообщении.

Реклама

Злоумышленница уже вовлекла в схему двух женщин из своего окружения. Ее задержали при попытке завербовать еще одну жертву. На сегодняшний день ей сообщено о подозрении.

Женщины думали, что едут работать горничными, а попадали в сексуальное рабство / © Государственная пограничная служба Украины

Женщины думали, что едут работать горничными, а попадали в сексуальное рабство / © Государственная пограничная служба Украины

Напомним, во Львове правоохранители задержали 21-летнюю злоумышленницу, вербовавшую молодых жительниц Харькова для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границей.