Сексуальные домогательства и недетские шутки: на Волыни школьники устроили "ад" своему однокласснику

Ученики в Ковеле издевались над одноклассником / © Pexels

Реклама

В Ковеле Волынской области в одном из местных учебных заведений группа школьников регулярно издевалась над своим одноклассником. Суд признал родителей школьников, которые булили ученика, виновными, однако не наказал, поскольку истекли сроки рассмотрения дела.

Об этом говорится в приговоре Ковельского горрайонного суда Волынской области.

Систематические издевательства и "сексуальные шутки"

Как установил суд, с октября 2024-го по май 2025 года группа подростков систематически издевалась над учеником 9-В класса. Сами обидчики это называли "шутками".

Реклама

Согласно объяснениям потерпевшего и свидетелей, школьники:

систематически оскорбляли и унижали парня;

прикасались к интимным местам потерпевшего;

имитировали половые акты с ним;

отбирали очки и телефон, чтобы делать насмешливые фото;

публично демонстрировали собственные половые органы.

Один из учителей подтвердил, что замечал "дискомфорт и негативную реакцию" ребенка на такие подшучивания. Другие свидетели рассказали, что на защиту парня становились лишь единицы - большинство класса или игнорировало, или подсмеивалось.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Психологическая травма: диагноз врачей

Последствия школьной травли оказались негативными для здоровья подростка. Медицинское обследование в "Волынском областном территориальном медицинском объединении защиты материнства и детства" подтвердило у ребенка посттравматическое стрессовое расстройство (ПСР), вызванное именно буллингом в лицее.

Позиция родителей и решение суда

Мать одного из обвиняемых в суде вину признала лишь частично, отрицая факты сексуального насилия со стороны сына. Сам парень в объяснениях утверждал, что просто "предлагал встречаться" и "в шутку" касался одноклассника.

Реклама

Судья Ковельского горрайонного суда В.Е. Губарь критически отнесся к таким оправданиям, расценив их как попытку избежать ответственности.

Суд постановил:

Признать мать школьника виновной в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 173-4 КУоАП (буллинг, совершенный группой лиц несовершеннолетним). Производство закрыть в связи с истечением сроков наложения

