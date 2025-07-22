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- Украина
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Сексуальные домогательства в армии: военный омбудсмен раскрыла цифры
За полгода Решетилова получила семь обращений по поводу сексуальных домогательств в армии, из них подтвердились два.
Уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова за первые полгода своей работы получила семь обращений по поводу сексуальных домогательств в армии. После проверок из них подтвердили два случая.
Об этом военный омбудсмен рассказала в комментарии hromadske.
Решетилова объяснила, что такое количество обращений не означает, что проблемы не существует. Она предположила, что скорее всего женщины, которым реально угрожает опасность, боятся сообщать об этом, «а другие, к сожалению, позволяют себе манипулировать и клеветать на своих побратимов».
Поэтому омбудсмен отметила важность недопущения «лжесвидетельствования и сведения счетов в такой чувствительной теме».
Решетилова в частности, прокомментировала скандал с военнослужащей 155-й отдельной механизированной бригады Елизаветой Марцинюк, которая заявила о домогательствах со стороны побратима.
Уполномоченная сообщила, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку. Одновременно в этой бригаде было назначено служебное расследование с привлечением внешних специалистов.
Ранее военнослужащая Лада рассказала, что некоторые ее побратимы пользуются услугами секс-работниц в тыловых городах. Она отмечает, что иногда подобные встречи помогают ее побратимам «не акцентироваться» на девушках, которые служат рядом с ними.