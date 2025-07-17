Сектор безопасности и дипломатия будут обновлены: Зеленский анонсировал следующие шаги

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский после назначения нового состава правительства сообщил о дальнейших изменениях.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам стоит начинать выполнять определенные задачи. Спасибо всем парламентариям, которые поддержали кандидатуры Премьер-министра, вице-премьер-министров и министров», — отметил президент.

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По его словам, уже завтра начнется переформатирование сектора безопасности, а в понедельник — обновление корпуса украинской дипломатии.

«Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии — вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения», — добавил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что уже сформировал повестку дня для двух следующих заседаний СНБО.

«Каждый день нужен результат для Украины», — резюмировал президент.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

В четверг, 17 июля, Верховная Рада утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Свои голоса за это решение отдали 262 народных депутата. Впоследствии нардепы поддержали кандидатуры на ключевые правительственные должности, предложенные новым премьер-министром.

Стоит отметить, что в начале июля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский намерен провести масштабные кадровые изменения в украинском дипломатическом корпусе, в частности заменить послов в странах «Группы семи» (G7) и «Группы двадцати» (G20).

Это решение прокомментировал бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Он считает масштабную дипломатическую ротацию ожидаемым шагом, который может усилить внешнеполитические позиции Украины в мире.

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17 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США. Впоследствии она может стать госпожой послом в этой стране.