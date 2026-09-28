«Сектор стендапа с элементами цирка»: как инициатива MILFtech от Ирины Терех разозлила Сеть

За что в Сети «разносят» Ирину Терех

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В украинском оборонном секторе разгорелся скандал вокруг инициативы MILFtech, которую основала соучредительница компании Fire Point Ирина Терех. Проект имел целью привлекать женщин к инженерии и STEM, но провокационное название инициативы вызвало волну критики в соцсетях.

Публичные обсуждения быстро вышли за пределы одного только нейминга. Журналисты, активисты и представители общественных организаций подвергли сомнению уместность такой коммуникации в военное время, а также начали обсуждать деятельность Fire Point, государственное финансирование компании и другие публичные заявления Ирины Терех.

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ТСН собрала самые интересные тезисы из публичного скандала.

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От шутки до скандала: как инициатива MILFtech вызвала возмущение в обществе

В украинском секторе оборонных технологий появилась новая социально-образовательная инициатива MILFtech, призванная привлекать женщин к инженерии и разрушать стереотипы в оборонно-промышленном комплексе. О создании сообщества с громким названием сообщила соучредительница defense-tech-компании Fire Point Ирина Терех во влоге маркетолога Андрея Федорива.

По словам предпринимательницы, штат Fire Point сейчас насчитывает 7500 сотрудников, среди которых доля женщин составляет всего 15%. Первоначальный замысел по созданию такого объединения возник как обычная шутка, но впоследствии трансформировался в масштабный проект.

Сейчас инициатива предусматривает несколько ключевых направлений развития. По словам Ирины Терех, вскоре под брендом MILFtech опубликуют специальный манифест, создадут сеть взаимоподдержки и развернут кампанию по популяризации STEM-образования и инженерных специальностей среди девушек и женщин, независимо от их возраста.

Стоит отметить, что юридическую основу заложили под проект заранее: Ирина Терех официально зарегистрировала соответствующую торговую марку еще 16 марта. Появление бренд-нейма с провокационным названием вызвало активный резонанс в Сети, обусловив волну оживленной критики, бурные комментарии и даже публичный скандал.

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Как раскритиковали идею и за что

Острая реакция со стороны общественности не заставила себя ждать: в Центре противодействия коррупции резко осудили новую инициативу, охарактеризовав ее как «по меньшей мере неудачную шутку».

Глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал официальный документ, подтверждающий, что за последние полтора года компания Fire Point получила из государственного бюджета 107,4 миллиарда гривен только на производство беспилотников.

Глава организации подчеркнул, что полностью разделяет стремление компании создавать украинское баллистическое оружие. В то же время он отметил, что такая риторика со стороны предприятия, оперирующего колоссальными публичными средствами, существенно подрывает веру в позитивный результат.

«Их новая инициатива — MILFtech — выглядит, по меньшей мере, как очень неудачная шутка. Особенно на фоне постоянных воздушных тревог. Эта клоунада оставляет все меньше надежды, но придает все больше холодной злости».

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Политическая обозревательница и автор канала «Кулуары Забелиной» Юлия Забелина также прокомментировала нейминг проекта:

«Можно как-то в особо чувствительных сферах, ведомствах и предприятиях посоветовать нанимать профессиональных специалистов по коммуникациям? (…) Вот попадается на глаза заявление Ирины Терех, CEO Fire Point, о том, что она зарегистрировала торговую марку MILFtech, с очевидными намеками, мол, вот как мы переименовали милтек, и смеется», — пишет Забелина.

Она добавила, что, возможно, в другие времена это было бы даже смешно, но не тогда, когда украинцам на головы летят реактивные дроны и ракеты, люди раздражены и ждут, когда полетит украинская баллистика на врага.

«Строить коммуникации милтек-компании, вокруг которой еще и столько было всего в медиа за последнее время, нужно совсем на другом, тише и профессиональнее».

Киевский активист и волонтер сообщества «Армия SOS» Юрий Касьянов также в довольно острой форме подверг критике слова Терех.

«Fire Point наконец-то признала, что они милФ тек компания и даже зарегистрировали торговую марку, и вместо баллистики теперь делают футболки и блокноты».

Политический аналитик Дмитрий Быков также критически высказался по поводу ситуации. По его мнению, Ирина Терех и ее заявления о баллистическом вооружении и регистрации бренда «Милф Тек» слишком активно медийно продвигаются в различных интервью. Эксперт подчеркнул, что это название является адаптацией с выраженным сексуальным подтекстом аббревиатуры MilTech (Military technologies — военные технологии).

По его наблюдениям, это уже не первый случай, когда соучредительница компании прибегает к подобным неоднозначным метафорам в серьезных разговорах. Кроме того, он обратил внимание на манеру общения женщины, назвав ее «маркетинговой оболочкой грандиозной махинации».

Эксперт также отметил, что генеральный директор предприятия имеет связи с Москвой и сомнительную репутацию. По его убеждению именно благодаря масштабным государственным контрактам Fire Point превратился в монополиста и переманил к себе ведущих конструкторов после упадка ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро „Луч“».

К общему обсуждению присоединился и журналист Богдан Буткевич, который с иронией призвал общество не критиковать соучредительницу компании за созданную инициативу, а наоборот — поблагодарить ее за такую публичную откровенность.

«И будем воспринимать ее слова как официальное честное заявление от этой конторы о переходе в другой сектор экономики. Сектор стендапа с элементами циркового представления. А украинская баллистика? А что баллистика: пошутили — и хватит».

Пользовательница Tia Rozhanchuk подвергла сомнению тезис о том, что ключевым барьером для женщин в сфере оборонных технологий является сугубо дискриминация или стереотипы относительно «мужских» профессий, которые можно побороть только словами поддержки.

Автор сообщения подчеркнула, что значительная часть женщин не имеет профильного образования или сознательно избегает работы в сферах ОПК и производства из-за риска безопасности. Она отметила, что кадровый дефицит вызван низкой популярностью технических специальностей — в частности, физики, математики и инженерии — среди девушек, которые чаще выбирают другие направления.

Женщина поинтересовалась, имела ли руководительница Fire Point личный опыт работы в производственном цехе и воспринимает ли за пример женщин советской эпохи или Великобритании времен Второй мировой войны, которые были вынуждены становиться к заводским станкам из-за военных нужд.

«И последний вопрос к Терех: а безопасно ли их производство или даже r&d, чтобы женщины шли туда на работу без риска оставить своих детей сиротами? Не было несчастных случаев на производстве? Я ничего не утверждаю — я только спрашиваю. Футболки и блокноты (что там у нее) не привлекут женщин в милтек, потому что проблема не в гендерных стереотипах».

Критиковать начали не только название идеи

Свою оценку высказала и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, обратившая внимание на контраст в публичной деятельности Ирины Терех. Журналистка отметила, что соучредительница Fire Point рассказывает об уникальной продукции своего предприятия, которую нельзя демонстрировать из соображений безопасности из-за риска российских ударов, хотя еще несколько лет назад в эфирах телеканала Freedom она занималась изготовлением обычных бетонных кашпо для растений.

Юмористическое сообщение о ситуации опубликовала и журналистка Лена Чиченина. Она саркастически предложила развитие новой концепции «MILFtech» назначением «мамы Стиффлера» на должность министра обороны, а самого Стиффлера — главнокомандующим.

По ее словам, если привлекать «плохие шутки» как оружие для преодоления врага, беспилотники могут вообще не понадобиться. Журналистка с юмором подытожила, что украинское общество, закаленное своими юмористическими шоу, полностью готово к подобным коммуникациям.

В то же время, журналистка Елена Шкарпова сосредоточила внимание на финансовой стороне интервью соучредительницы Fire Point. Она отметила, что позитивно восприняла саму шутку о «MILFtech» и большинство ответов спикера, но ее удивили утверждения о финансировании разработок.

На ситуацию отреагировал и журналист Михаил Ткач, по мнению которого появление инициатив типа «MILFtech» подчеркивает глубокую пропасть между выгодоприобретателями войны и теми, кто от нее страдает. Журналист отметил, что такой уровень жизни и статус соответствующих лиц стали возможны только благодаря войне и монопольному доступу к государственным ресурсам и власти. По его мнению, ключевые бенефициары процессов окончательно потеряли связь с реальностью и общественными настроениями.

Ткач также обратил внимание на удаление критической публикации специалиста по стратегическим коммуникациям Любови Цыбульской о последствиях непрофессионализма и коррупции, иронически добавив, что вместо реальных результатов в переговорах или баллистического вооружения обществу предлагают мерч вроде футболок.

Со своей стороны бывший народный депутат Борислав Береза с сарказмом оценил перспективы зарегистрированной торговой марки. По его мнению, с подобным стартапом компании стоит сразу выходить на платформы OnlyFans или PornHub, где результат будет быстрее, чем в случае с отечественной баллистикой Fire Point, о которой много говорят, но которую никто не видел. Экс-нардеп подчеркнул, что сомневается в целесообразности привлечения государственных средств под такой проект, хотя и не исключает какого-либо развития событий.

В свою очередь, пользователь Тарас Козак обратил внимание на стремительную карьеру Ирины Терех. Он отметил, что ее предприятие железобетонных изделий ранее специализировалось на изготовлении бетонной уличной мебели, в то время как уже с 2023 года она заняла должности генерального и главного технического директора Fire Point — компании с многомиллиардными оборотами, которая взялась за разработку и производство ракетного вооружения.

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