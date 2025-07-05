"Секунда и я уже лежу": 13-летний Иван пережил 8 операций после удара РФ по Сумам

13-летний Иван Марунчак из Сумм / © Суспільне

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В Сумах 13-летний Иван Марунчак перенес уже 8 операций, после того как оказался рядом с местом попадания во время ракетного удара 13 апреля по центру города.

Об этом передает «Суспільне Суми».

Во время РФ удар по зданию Сумского госуниверситета Иван находился вблизи пешеходного перехода. Вместе с другом он собирался перейти дорогу — ребята шли на встречу к третьему товарищу.

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Мама мальчика рассказывает, что утром того дня у нее было какое-то недоброе предчувствие.

«Это было Вербное недля. Мы сходили в церковь. Когда мы были в церкви, Ваня: „Мы еще долго? Меня ждут друзья“… После причастия пришли домой, прибежал к нам его друг Миша, тоже спешил. Я говорю: „Дети, может еще чаю?“ — „Нет, нас ждет третий друг“», — рассказала мама Ивана Татьяна Марунчак.

После второго попадания связи с Иваном, как и его другом, не было. Женщина побежала к месту обстрела. Мама мальчика рассказывает, что тяжелее всего ей было, когда шла по улице, где произошел обстрел и видела много погибших.

«Не желаю никому пережить то, что мне пришлось. Ищешь по ногам, по головам, по одежде, потому что помнишь, в чем пошел сын гулять. Я увидела, как Ваню уже несли, возле Новой Почты положили, прибежали врачи», — вспомнила она.

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Сам Иван рассказал, что первый взрыв его не задел.

«А после второго, когда здесь все произошло, здесь горели машины, пришел военный, сразу спросил, где болит, и наложил турникет, потом меня отнесли дальше, и там уже все остальное. Просто одна буквально секунда — и я уже лежу приглушенный. Некоторые моменты не помню», — сказал Иван.

13-летнему парню сильно повредило ногу, разорвало легкое, но он был в сознании.

«Когда я Ваню нашла, первое, что он просил: „Мама, пожалуйста, только не кричи“. Наши дети — титаны. Прости, я потерял телефон, я порвал штаны. У него нога висит — „Ты же Алине Сергеевне позвони, что я два урока не доучил. Мама, болит нога“. Очень многое было потеряно крови», — рассказала о первой реакции сына на ранение его мама.

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Мальчик пережил восемь операций. Сейчас идет процесс наращивания костей, затем будут устанавливать пластину. По словам мамы, пока в ноге нет чувствительности, и пока неизвестно, удастся ли восстановить поврежденные нервы и обойтись без протеза.

Напомним, что в результате ракетного удара РФ по Сумам 13 апреля погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них — 15 детей.

В частности, во время ракетного удара по Сумам 13 апреля погиб водитель троллейбуса и большинство пассажиров.