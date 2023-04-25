Съел 200 долларов и на 4 года сел в тюрьму: история чиновника из Тернополя без хеппи-энда

Чиновник на суде утверждал, что у него болел желудок из-за давнего заболевания.
В Тернополе к 4 годам лишения свободы приговорен сотрудник Управления Государственной миграционной службы Украины, получивший 300 долларов взятки, 200 из которых — он съел.
Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.
По данным суда, в апреле 2019 года чиновник Управления Государственной миграционной службы Украины предложил женщине решить ее проблемы по выдаче вида на временное проживание в Украине. Он сказал, что за 300 долларов она получит документы.
Поскольку потерпевшая не имела с собой средств, пообещала, что впоследствии принесет. Однако женщина обратилась с заявлением в СБУ. Через неделю женщина принесла чиновнику 100 долларов, а через день – 200. Тогда его и задержали правоохранители.
В ходе следственных действий силовики не обнаружили у подозреваемого средств, хотя на его теле были следы красителя, которым пометили купюры. Просмотрев камеры наблюдения, оказалось, что чиновник, увидев стражей порядка, с испуга съел 200 долларов.
На суде чиновник свою вину возразил. Он заявил, что его действительно болел желудок, однако это якобы было древнее заболевание.
Однако суд признал подозреваемого виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы. Тернопольское должностное лицо еще может обжаловать приговор в апелляционном суде.
Напомним, жительница Тернопольской области перевела иностранцу, с которым познакомилась в соцсетях, 38 тысяч гривен. После этого мужчина исчез, а потерпевшая обратилась в полицию.
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