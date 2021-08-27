Съел домашнюю тушенку и попал в реанимацию: на Волыни из-за ботулизма госпитализировали мужчину

Съел домашнюю тушенку и попал в реанимацию: на Волыни из-за ботулизма госпитализировали мужчину

Состояние больного тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.

В Волынской области на ботулизм заболел житель села Ветлы Любешовской ТГ. Он употреблял домашнюю мясную консерву.

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Об этом сообщили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней.

Мужчина, 1966 года рождения, съел домашнюю тушенку без предварительной термической обработки. На третий день после этого ему стало плохо: появились двоение в глазах, тяжесть глотания, нарушение речи.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Любешовской больницы. Медики диагностировали у больного ботулизмом.

Сейчас состояние больного тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.

Специалисты также обнародовали перечень продуктов, которые лучше не употреблять, чтобы не оказаться в больнице, это:

вяленая, копченая, соленая и консервированная рыба,

мясные и грибные консервы,

консервы домашнего производства,

если не уверены, что продукты хранили или транспортировали должным образом,

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Напомним, в Запорожье от ботулизма скончалась женщина, ее муж в тяжелом состоянии.

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