Съел домашнюю тушенку и попал в реанимацию: на Волыни из-за ботулизма госпитализировали мужчину

Состояние больного тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.
В Волынской области на ботулизм заболел житель села Ветлы Любешовской ТГ. Он употреблял домашнюю мясную консерву.
Об этом сообщили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней.
Мужчина, 1966 года рождения, съел домашнюю тушенку без предварительной термической обработки. На третий день после этого ему стало плохо: появились двоение в глазах, тяжесть глотания, нарушение речи.
Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Любешовской больницы. Медики диагностировали у больного ботулизмом.
Сейчас состояние больного тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.
Специалисты также обнародовали перечень продуктов, которые лучше не употреблять, чтобы не оказаться в больнице, это:
- вяленая, копченая, соленая и консервированная рыба,
- мясные и грибные консервы,
- консервы домашнего производства,
- если не уверены, что продукты хранили или транспортировали должным образом,
- если сомневаетесь в качестве продуктов.
Напомним, в Запорожье от ботулизма скончалась женщина, ее муж в тяжелом состоянии.