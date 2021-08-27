Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Съел домашнюю тушенку и попал в реанимацию: на Волыни из-за ботулизма госпитализировали мужчину

Съел домашнюю тушенку и попал в реанимацию: на Волыни из-за ботулизма госпитализировали мужчину

The Japan Times

Состояние больного тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.

В Волынской области на ботулизм заболел житель села Ветлы Любешовской ТГ. Он употреблял домашнюю мясную консерву.

Об этом сообщили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней.

Мужчина, 1966 года рождения, съел домашнюю тушенку без предварительной термической обработки. На третий день после этого ему стало плохо: появились двоение в глазах, тяжесть глотания, нарушение речи.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Любешовской больницы. Медики диагностировали у больного ботулизмом.

Сейчас состояние больного тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.

Специалисты также обнародовали перечень продуктов, которые лучше не употреблять, чтобы не оказаться в больнице, это:

  • вяленая, копченая, соленая и консервированная рыба,
  • мясные и грибные консервы,
  • консервы домашнего производства,
  • если не уверены, что продукты хранили или транспортировали должным образом,
  • если сомневаетесь в качестве продуктов.
©

Напомним, в Запорожье от ботулизма скончалась женщина, ее муж в тяжелом состоянии.

Как выбрать вяленые продукты, где покупать и как уберечься от ботулизма

Как выбрать вяленые продукты, где покупать и как уберечься от ботулизма
Следующая публикация