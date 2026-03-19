Съел конфеты без разрешения: на Полтавщине отец едва не убил собственного 10-летнего сына

На Полтавщине отец едва не убил собственного 10-летнего сына / © Прокуратура Полтавской области

Жителю Кременчугского района Полтавской области официально объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений собственному сыну. По версии следствия, отец избил ребенка за то, что тот без разрешения взял сладости.

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По информации прокуратуры, инцидент произошел вечером 2 марта 2026 года. Как установило досудебное расследование, мужчина нанес 10-летнему мальчику многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. Ребенок потерял сознание, после чего отец вызвал «скорую». Медики, оценив состояние мальчика, немедленно обратились в полицию.

По словам руководителя Глобинской окружной прокуратуры Юлии Ребрик, причиной агрессии стали съеденные ребенком конфеты.

«Но такое поведение ни в коем случае не должно являться основанием для насилия над ребенком. Все обстоятельства совершения преступления будем устанавливаться в ходе досудебного расследования. В то же время органы опеки и попечительства уже обратились в суд с иском о лишении супругов родительских прав», — отметила Юлия Ребрик.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 УК Украины. Процессуальное управление осуществляют ювенальные прокуроры. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии, а подозреваемый был заключен под стражу.

