Съел кровянку: в Черниговской области от ботулизма умер мужчина

Спасти мужчуну, к сожалению, не удалось.

В Черниговской области от ботулизма умер 74-летний мужчина. Пенсионер заболел после употребления кровяной колбасы домашнего приготовления, которая пролежала около двух месяцев в холодильнике.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава со ссылкой на Черниговский областной Центр контроля и профилактики заболеваний.

"Пострадавший в состоянии средней тяжести обратился за помощью на следующий день после употребления подозрительного продукта. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы", — говорится в сообщении.

Однако через неделю больной сбежал из больницы. Четыре дня спустя мужчину госпитализировали уже в областную больницу, где он через два дня скончался.

Отметим, что с начала года в Черниговской области уже зарегистрировали 10 случаев ботулизма, три из них стали смертельными.

Всего в Украине за 5 месяцев 2021 года зарегистрировано 43 случая ботулизма, среди больных — один ребенок. Шесть человек умерли.

Вероятными пищевыми продуктами, которые привели к заболеванию, были: вяленая и соленая рыба (40%), мясные, рыбные, овощные, грибные консервы и другие мясные изделия.

"Употребление изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы, мясных продуктов, таких как колбаса, ветчина, и других пищевых продуктов, купленных в местах несанкционированной торговли, может привести к заболеванию ботулизмом", — отмечают эксперты.

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.

Лучший способ защитить свое здоровье — воздерживаться от приема пищи, о качестве которой вам неизвестно, отмечают специалисты.

Напомним, в мае в Черниговской области от ботулизма умерли 38-летняя женщина и 48-летний мужчина.

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