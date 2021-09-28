Сел в маршрутку и поехал: стали известны подробности исчезновения в Херсоне 6-летнего мальчика

Ребенка искали несколько часов правоохранители и поисковики.
В Херсоне разыскали 6-летнего Давида Кузнецова. Мальчик пропал вчера вечером, а искать ребенка отправились правоохранители и волонтеры.
Подробности поиска 6-летнего Давида рассказывает Kherson.net.ua.
Информация о том, что в Херсоне исчез 6-летний Давид Кузнецов сначала появилась в фейсбук. Затем об исчезновении мальчика сообщили и правоохранители.
К ним обратилась мама ребенка. Она рассказала, что на некоторое время вышла из дома, оставив сына одного, а когда вернулась, его не было.
Информация об исчезновении мальчика молниеносно распространялась в сети. Малыша искали правоохранители и обычные херсонцы. Более сотни горожан обшарили каждый квадратный метр вблизи места проживания ребенка.
Вскоре стало известно, что ребенка нашли, но совсем в другом районе. Мальчика в торговом центре "Фабрика" обнаружили прохожие. Как он рассказал, он приехал в ТЦ на маршрутке, потому что очень любит фастфуд.
Ребенка передали следственно-оперативной группе. Вскоре за ним приехали родители.
Правоохранители провели с родными ребенка профилактическую беседу и поблагодарили неравнодушных херсонцев, которые помогали в поиске ребенка.
Напомним, что Днепре прохожие обнаружили на улице раздетого ребенка. 4-летний мальчик бродил по улицам города в одной пижаме.