Сел в маршрутку и поехал: стали известны подробности исчезновения в Херсоне 6-летнего мальчика

Сел в маршрутку и поехал: стали известны подробности исчезновения в Херсоне 6-летнего мальчика

Ребенка искали несколько часов правоохранители и поисковики.

В Херсоне разыскали 6-летнего Давида Кузнецова. Мальчик пропал вчера вечером, а искать ребенка отправились правоохранители и волонтеры.

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Подробности поиска 6-летнего Давида рассказывает Kherson.net.ua.

Информация о том, что в Херсоне исчез 6-летний Давид Кузнецов сначала появилась в фейсбук. Затем об исчезновении мальчика сообщили и правоохранители.

К ним обратилась мама ребенка. Она рассказала, что на некоторое время вышла из дома, оставив сына одного, а когда вернулась, его не было.

Информация об исчезновении мальчика молниеносно распространялась в сети. Малыша искали правоохранители и обычные херсонцы. Более сотни горожан обшарили каждый квадратный метр вблизи места проживания ребенка.

Вскоре стало известно, что ребенка нашли, но совсем в другом районе. Мальчика в торговом центре "Фабрика" обнаружили прохожие. Как он рассказал, он приехал в ТЦ на маршрутке, потому что очень любит фастфуд.

Ребенка передали следственно-оперативной группе. Вскоре за ним приехали родители.

Правоохранители провели с родными ребенка профилактическую беседу и поблагодарили неравнодушных херсонцев, которые помогали в поиске ребенка.

Напомним, что Днепре прохожие обнаружили на улице раздетого ребенка. 4-летний мальчик бродил по улицам города в одной пижаме.

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