Сел за руль внедорожника и пригрозил взрывом: в Белой Церкви задержали мужчину

Полиция / © УНІАН

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В Белой Церкви Киевской области 52-летний посетитель автосалона угрожал взорвать взрывчатку в помещении.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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По данным правоохранительных органов, мужчина пришел в один из официальных автосалонов города и сел за руль внедорожника. После этого он заявил о намерении применить взрывоопасный предмет.

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О происшествии в полицию сообщил директор автосалона.

На место прибыли патрульные, которые эвакуировали людей из помещения, задержали мужчину и передали его сотрудникам Белоцерковского районного управления полиции.

Правоохранители также привлекли кинологов для проверки помещения. Взрывоопасных предметов они не обнаружили.

По данным полиции, задержанного поместили в изолятор временного содержания в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями. За это ему грозит до шести лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Одессе взорвался внедорожник, в результате чего пострадал 49-летний водитель.

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