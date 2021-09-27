Съела домашней консервы из свинины: в Житомирской области женщину госпитализировали с ботулизмом

Съела домашней консервы из свинины: в Житомирской области женщину госпитализировали с ботулизмом

Больной ввели антитоксин, она до сих пор в больнице.

Жительница села Высокое Житомирской области заболела ботулизмом — острым токсико-инфекционным заболеванием. Перед этим женщина ела домашнюю мясную консерву.

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Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на заведующего отделом эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины" Василия Печенюка.

Женщине стало плохо 17 сентября, поэтому ее госпитализировали. Выяснилось, что накануне она потребляла консервы из свинины домашнего приготовления. Хотя тушенку ел и муж пациентки, однако симптомов болезни у него не было, тогда, как у женщины подтвердили болезнь.

"Лабораторный анализ подтвердил у пациентки ботулизм. Ей ввели антитоксин — сыворотку против ботулизма. Состояние больной стабилизировалось, однако она до сих пор в больнице", — рассказал Василий Печенюк.

Специалисты отмечают, что ботулотоксин в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи, поэтому чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать потребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства;

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Напомним, в Ровенской области от ботулизма умер мужчина, который потреблял домашнюю тушенку.

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