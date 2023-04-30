Села на цитрусовую "диету": жительница Черниговщины родила ребенка весом почти 5 килограммов (фото)

Жительница Черниговской области родила младенца весом почти 5 килограммов и ростом 60 см. Медики отмечают, что такие параметры малыши обычно имеют в два-три месяца.

Об этом пишет gorod.cn.ua.

37-летняя Татьяна Акулова родом из Семеновки Новгород-Северского района Черниговской области родила ребенка, весом 4 килограмма 940 граммов и ростом 60 сантиметров. Она признается, что всю беременность ела цитрусовые и овощи. Женщина отмечает, что она пыталась не злоупотреблять калорийными продуктами, чтобы не поправиться.

Татьяна говорит, что ее муж-военный настаивал, чтобы женщина ела за двоих.

"Виталик служит давно, еще до начала полномасштабной. В феврале-марте стоял на обороне Чернигова. 3 Виталиком вместе пять лет, и почти сразу стали планировать второго ребенка. Не получалось. Началась война, решили отложить этот вопрос. Что уже беременна, долго даже и не подозревала. Была слабость, но списывала все на нервное состояние. Беспокоилась из-за маминой болезни. И ситуации в стране. В августе прошлого года для работы пошла проходить медицинскую комиссию. Сдаю анализы и узнаю, что во мне живет Богданчик", — говорит женщина.

Татьяна рассказала, что ее старший сын тоже родился с весом более 4 кг. Сейчас ему уже 11 лет. Женщина отмечает, что из-за большого размера ребенка она решила рожать в Чернигове. Когда она сообщила мужу, что у него родился сын, он заплакал от счастья.

"1 марта на третьем УЗИ мне сказали, что ребенок большой. Уже тогда, за месяц до родов, был вес три килограмма 800 граммов. Родила 4 апреля, как и подсчитала Ирина Сучко, мой гинеколог из Семеновки. Рожать в черниговском родильном настоял мужчина. Считает, что там безопаснее. Поэтому до родов несколько недель жили с Алексеем у Натальи, моей сестры-близнеца, в Чернигове", — говорит роженица.

Сейчас мать и ребенок хорошо чувствуют себя и готовятся к выписке из больницы. Женщина отмечает, что все вещи, которые она купила младенцу на него уже малые, поэтому пришлось покупать обновки.

Напомним, в Луцке мать хотела продать младенца. Ее задержала полиция.

Также жительница города Сарны Мария Губеня родила 18-го ребенка. Роды принимали в Ровенском областном перинатальном центре. Девочку назвали Магдалиной. У новорожденной есть четыре старшие сестры и 13 братьев.

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