Села-призраки и улицы смерти: активист о жизни-лотерее в Херсоне и окрестностях

Жизнь под обстрелами в Херсоне: активист предупредил об опасности / © ТСН.ua

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Общественный активист из Херсона Юрий Антощук предупредил об опасности для областного центра и увеличении количества атак дронами.

Об этом он написал в Facebook.

«Еще полтора года назад можно было доехать до Станислава, год назад проехаться по Перекопской в Херсоне, в полгода назад приехать в Белозерку. Сейчас Станислав фактически село-призрак, Белозерка уже скоро станет полностью невъездной, а Перекопская — это улица смерти», — рассказывает Юрий о пригородных селах Херсона.

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По его словам, опасность от российских дронов испытывает даже известное всем украинцам село Чернобаевка, расположенное уже за Херсоном. Россияне фактически начали обстреливать дронами трассу, соединяющую Херсонскую и Николаевскую области.

Антощук отмечает, что несколько месяцев назад только в Херсоне было около тысячи атак дронами еженедельно, сейчас уже перевалило за полторы тысячи.

«Антидроновые сетки, к сожалению, в Херсоне только сейчас стали применять. РЭБы нас глобально не спасут, потому что вражеские РСЗО спокойно могут накрыть целые кварталы, а при необходимости не пожалеют и несколько КАБов, чтобы устранить препятствия и угрозы», — отмечает он.

Активист напомнил, что фактически каждый год увеличивается перечень населенных пунктов Херсонщины и части Херсона, из которых обязательна эвакуация.

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«Херсонцы приспособились к ежедневной опасности, но привыкнуть к этому невозможно. Полгода назад оккупанты анонсировали в своих помойках атаки на АЗС в Херсоне, и сейчас мы можем это созерцать. В некоторых районах города закрываются магазины, и жителям приходится преодолевать определенное расстояние под открытым небом, чтобы сходить купить хлеб», — рассказывает он о жизни в Херсоне.

Антощук предупреждает, что осенью, когда спадут листья с деревьев, ситуация станет еще хуже. В частности, россияне начнут засыпать минами-лепестками дороги города.

«Они это и так делают, но осень и опавшие листья будут способствовать тому, чтобы увеличить объемы атак на мирных жителей города, чтобы заставить их еще больше деморализовать, уехать, увеличить недовольство и т.п. Это благоприятная среда, которую можно подкрепить ИПСО и качать ситуацию в необходимом направлении», — предупредил активист.

Кроме того, атаки на критическую инфраструктуру также ведут к тому, что отопление и водоснабжение в некоторых районах города может оказаться под вопросом, а в некоторых районах его уже давно нет.

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«И хотя в городе и области до сих пор много организаций, которые помогают населению, мы все же видим, как они выдыхаются, кто-то релоцируется, потому что опасность растет в геометрической прогрессии. Херсон — это фронтовой областной город, ежедневно под атакой, но до сих пор живущий жизнью…», — подытожил он.

Ранее мы писали, что российские военные, как в сафари, «охотятся» на гражданских в Херсоне.