Съела рыбу: 22-летнюю жительницу Кировоградской области госпитализировали с подозрением на ботулизм

Девушке стало плохо после того, как она поела рыбы из местного магазина.
22-летняя жительница города Знаменка Кропивницкого района Кировоградской области попала в больницу после того, как съела рыбы. У девушки медики заподозрили острое токсико-инфекционное заболевание ботулизм.
Об этом сообщил Кирoвoградський областной центр контроля и прoфилактикы болезней МЗ Украины.
"1 сентября поступило экстренное сообщение о регистрации случая подозрения на ботулизм у 22-летней жительницы г. Знаменка", — говорится в сообщении.
Этот случай больная связывает с потреблением копченой и вяленой рыбы, приобретенной в местном магазине.
Для подтверждения диагноза "ботулизм" анализ крови пациентки отправили в лабораторию.
Сейчас пострадавшая в легком состоянии находится на лечении в инфекционном отделении Знаменской городской больницы.
Специалисты отметили, что ботулотоксин в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи, поэтому чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать потребления:
- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
- мясных и грибных консервов;
- консервов домашнего производства;
- если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;
- если сомневаетесь в качестве продуктов.
Напомним, в Запорожье умерла женщина после того, как она полакомилась вяленой рыбой. Ее муж находится в тяжелом состоянии. В обоих диагностировали "ботулизм".