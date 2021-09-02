Съела рыбу: 22-летнюю жительницу Кировоградской области госпитализировали с подозрением на ботулизм

Съела рыбу: 22-летнюю жительницу Кировоградской области госпитализировали с подозрением на ботулизм

Девушке стало плохо после того, как она поела рыбы из местного магазина.

22-летняя жительница города Знаменка Кропивницкого района Кировоградской области попала в больницу после того, как съела рыбы. У девушки медики заподозрили острое токсико-инфекционное заболевание ботулизм.

Об этом сообщил Кирoвoградський областной центр контроля и прoфилактикы болезней МЗ Украины.

"1 сентября поступило экстренное сообщение о регистрации случая подозрения на ботулизм у 22-летней жительницы г. Знаменка", — говорится в сообщении.

Этот случай больная связывает с потреблением копченой и вяленой рыбы, приобретенной в местном магазине.

Для подтверждения диагноза "ботулизм" анализ крови пациентки отправили в лабораторию.

Сейчас пострадавшая в легком состоянии находится на лечении в инфекционном отделении Знаменской городской больницы.

Специалисты отметили, что ботулотоксин в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи, поэтому чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать потребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства;

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Напомним, в Запорожье умерла женщина после того, как она полакомилась вяленой рыбой. Ее муж находится в тяжелом состоянии. В обоих диагностировали "ботулизм".

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