Села за руль и переехала: в Винницкой области женщина насмерть сбила своего бывшего сожителя

На момент ДТП женщина была нетрезвой.

В селе Акимовка Оратовской территориальной общины Винницкой области в четверг, 3 июня, 43-летняя женщина насмерть сбила 50-летнего бывшего сожителя.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

По данным полиции, 43-летняя женщина вместе со своим 71-летним сожителем на авто возвращались домой с дачи. По дороге женщина увидела своего бывшего 50-летнего сожителя и между ними возник конфликт. Тогда женщина села за руль автомобиля и переехала мужчину. После этого она скрылась с места ДТП. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Правоохранители разыскали женщину в Киевской области. В ее крови было 1,8 промилле алкоголя. Подозреваемую задержали

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Виновнице ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице водитель, который сбил 13-летнего парня, вышла на свободу под залог.

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