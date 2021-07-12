Селевые потоки и оползни: синоптики предупредили об опасности в Карпатах

Селевые потоки и оползни: синоптики предупредили об опасности в Карпатах

В горных районах Львовщины, Тернопольщины и на Закарпатье возможны сильные грозы.

В горных притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях и в верховьях и малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды. Поэтому синоптики объявили о первом уровне опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Подъем уровня воды ожидается 12-13 июля.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Раховском районе Закарпатской области прошли сильные ливни. Поднялась вода в местных ручьях, из-за чего залило дворы и дороги. Также в Сети показали видео, как начиналась стихия.

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