Селевые потоки и повышение уровня воды: спасатели предупреждают об опасности на западе

Селевые потоки и повышение уровня воды: спасатели предупреждают об опасности на западе

Местами есть вероятность затопления пастбищ.

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в некоторых реках в западных регионах страны.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в своем Телеграмм-канале.

Поднятие уровня воды ожидаются в течение 1-3 августа.

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На реке Припять в створi поста Речица на Волыни из-за интенсивного подъем воды возможно достижение отметки выхода воды на пойму i частичного затопления пастбищ.

На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м в пределах русла, без негативных последствий. Отмечается, что в местах сильных осадков возможно формирование местного и склонного стока, а в горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков и оползней.

На реках бассейна Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 0,8 мбез угрозы негативных последствий. В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Как сообщалось, в Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) по состоянию на утро 31 августа обесточены почти 230 населенных пунктов. В Киевской области без электроснабжения остаются 130 населенных пунктов, в Черниговской — 92 и в Кировоградской — 7.

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