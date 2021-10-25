Съели грибы со сдутой банки: в Харькове отец и сын попали с отравлением в реанимацию

Пострадавшие в тяжелом состоянии.
В Харькове из-за отравления маринованными грибами семья оказалась в больнице. Двое из трех больных находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
Больные, отец и сын (75 и 46 лет), жители Харькова, вместе с другим членом семьи, перед отравлением употребляли маринованные грибы из банки, которая имела признаки бомбажа. Люди все же прокипятили грибы и попробовали их.
На четвертые сутки у отца, а у сына пятые сутки появились симптомы отравления — тошнота, рвота, общая слабость, нарушение зрения. Их сначала госпитализировали в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, а затем перевели в клиническую больницу №2.
Пострадавшим введено ботулинический антитоксин гептавалентний. Мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
К счастью, третий член семьи, который употреблял грибы вместе с пострадавшими, не имел серьезных последствий для здоровья.
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