Съели грибы со сдутой банки: в Харькове отец и сын попали с отравлением в реанимацию

Съели грибы со сдутой банки: в Харькове отец и сын попали с отравлением в реанимацию

Пострадавшие в тяжелом состоянии.

В Харькове из-за отравления маринованными грибами семья оказалась в больнице. Двое из трех больных находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

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Больные, отец и сын (75 и 46 лет), жители Харькова, вместе с другим членом семьи, перед отравлением употребляли маринованные грибы из банки, которая имела признаки бомбажа. Люди все же прокипятили грибы и попробовали их.

На четвертые сутки у отца, а у сына пятые сутки появились симптомы отравления — тошнота, рвота, общая слабость, нарушение зрения. Их сначала госпитализировали в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, а затем перевели в клиническую больницу №2.

Пострадавшим введено ботулинический антитоксин гептавалентний. Мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

К счастью, третий член семьи, который употреблял грибы вместе с пострадавшими, не имел серьезных последствий для здоровья.

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