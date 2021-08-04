Съели восточное блюдо и попали в инфекционку: под Днепром шаурмой из ларьков отравились несколько человек

Госпродпотребслужба провела епидрослидування и выявила нарушения санитарных требований в точках продаж шаурмы.
В Каменском Днепропетровской области несколько человек отравились шаурмой, которую приобрели в местном ларьке.
Об этом сообщают на сайте Госпродпотребслужбы.
Для установления причин и условий возникновения вспышки инфекционного заболевания специалисты местного управления Госпродпотребслужбы начали эпидрасследование и взяли образцы для лабораторных исследований в киосках по реализации шаурмы.
Во время испектирования специалисты службы обнаружили отсутствие госрегистраций, неудовлетворительное санитарное состояние в киосках, отсутствие проточной холодной и горячей воды, канализации, отсутствие медицинских книжек у персонала и непрохождение медицинского осмотра работниками киосков.
Пищевые продукты хранились не у холодильниках, а иногда даже на полу, а у владельцев ларьков отсутствуют договоры о проведении мероприятий по дератизации и дезинсекции.
За выявленные нарушения ларьки временно закрыли, а на их владельцев наложили штраф на сумму 36 тысяч гривен.
Сейчас продолжаются мероприятия по проведению расследования.
Напомним, что одной из гостиниц в Ивано-Франковской области, где отравились дети с Черниговщины обнаружили антисанитарию.