Съели восточное блюдо и попали в инфекционку: под Днепром шаурмой из ларьков отравились несколько человек

Съели восточное блюдо и попали в инфекционку: под Днепром шаурмой из ларьков отравились несколько человек

Госпродпотребслужба провела епидрослидування и выявила нарушения санитарных требований в точках продаж шаурмы.

В Каменском Днепропетровской области несколько человек отравились шаурмой, которую приобрели в местном ларьке.

Об этом сообщают на сайте Госпродпотребслужбы.

Для установления причин и условий возникновения вспышки инфекционного заболевания специалисты местного управления Госпродпотребслужбы начали эпидрасследование и взяли образцы для лабораторных исследований в киосках по реализации шаурмы.

Во время испектирования специалисты службы обнаружили отсутствие госрегистраций, неудовлетворительное санитарное состояние в киосках, отсутствие проточной холодной и горячей воды, канализации, отсутствие медицинских книжек у персонала и непрохождение медицинского осмотра работниками киосков.

Пищевые продукты хранились не у холодильниках, а иногда даже на полу, а у владельцев ларьков отсутствуют договоры о проведении мероприятий по дератизации и дезинсекции.

За выявленные нарушения ларьки временно закрыли, а на их владельцев наложили штраф на сумму 36 тысяч гривен.

Сейчас продолжаются мероприятия по проведению расследования.

Напомним, что одной из гостиниц в Ивано-Франковской области, где отравились дети с Черниговщины обнаружили антисанитарию.

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