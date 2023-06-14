Село Калиновское на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС – фото

С Калиновского вода постепенно уходит, однако некоторые дома все еще подтоплены.
В Херсонской области из села Калиновское, которое было затоплено Ингульцем после подрыва Каховской ГЭС, постепенно отходит вода, подтопленными остаются два десятка жилых домов, спасатели продолжают откачивать воду.
Херсонская ОВА обнародовала фото с высоты птичьего полета.
"С 10 июня вода отступает. Только за последние 24 часа уровень снизился на 62 сантиметра и сейчас составляет 4,03 метра", — говорится в сообщении.
Сейчас в Калиновском работают специалисты, занимающиеся ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. Вчера спасатели откачали воду из 5 домов, еще 14 – обследовали.
Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС погибают краснокнижные тритоны (фото).
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