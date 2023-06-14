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Село Калиновское на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2514
Время на прочтение
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Село Калиновское на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС – фото

Село Калиновское в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. / Фото: www.facebook.com/Херсонська обласна державна адміністрація

С Калиновского вода постепенно уходит, однако некоторые дома все еще подтоплены.

В Херсонской области из села Калиновское, которое было затоплено Ингульцем после подрыва Каховской ГЭС, постепенно отходит вода, подтопленными остаются два десятка жилых домов, спасатели продолжают откачивать воду.

Херсонская ОВА обнародовала фото с высоты птичьего полета.

"С 10 июня вода отступает. Только за последние 24 часа уровень снизился на 62 сантиметра и сейчас составляет 4,03 метра", — говорится в сообщении.

Сейчас в Калиновском работают специалисты, занимающиеся ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. Вчера спасатели откачали воду из 5 домов, еще 14 – обследовали.

Село Калиновское в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. / ©
Село Калиновское в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.
Село Калиновское в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. / ©
Село Калиновское в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.
Село Калиновское в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. / ©
Село Калиновское в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.
Село Калиновское в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. / ©
Село Калиновское в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС погибают краснокнижные тритоны (фото).

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Дата публикации
Просмотры
2514
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