Семь человек ранены в результате атаки вражеских БпЛА по двум районам Харькова

Семь человек получили ранения в результате обстрела Харькова ударными беспилотниками. По уточненной информации, взрывы прогремели в Слободском и Основянском районах города.

Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов . сообщили, что всем пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. На местах работают экстренные службы, спасатели и медики. Последствия ушибов уточняются.

По предварительной неподтвержденной информации из соцсетей, в результате российского удара пострадало помещение супермаркета "Сильпо".

