ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Семь человек ранены в результате атаки вражеских БпЛА по двум районам Харькова

В Харькове в результате ночной атаки вражеских БПЛА ранения получили семь человек — удары пришлись сразу по двум районам города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Харьков

Харьков / © из соцсетей

Семь человек получили ранения в результате обстрела Харькова ударными беспилотниками. По уточненной информации, взрывы прогремели в Слободском и Основянском районах города.

Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов . сообщили, что всем пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. На местах работают экстренные службы, спасатели и медики. Последствия ушибов уточняются.

По предварительной неподтвержденной информации из соцсетей, в результате российского удара пострадало помещение супермаркета "Сильпо".

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий обстрела Балаклеи.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий обстрела Балаклеи.

Дата публикации
Количество просмотров
82
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie