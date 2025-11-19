- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Семь человек ранены в результате атаки вражеских БпЛА по двум районам Харькова
В Харькове в результате ночной атаки вражеских БПЛА ранения получили семь человек — удары пришлись сразу по двум районам города.
Семь человек получили ранения в результате обстрела Харькова ударными беспилотниками. По уточненной информации, взрывы прогремели в Слободском и Основянском районах города.
Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов . сообщили, что всем пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. На местах работают экстренные службы, спасатели и медики. Последствия ушибов уточняются.
По предварительной неподтвержденной информации из соцсетей, в результате российского удара пострадало помещение супермаркета "Сильпо".
Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий обстрела Балаклеи.
Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий обстрела Балаклеи.