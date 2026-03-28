ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Семь детей ранены после вечернего удара РФ вблизи Николаева: что известно

Информация о разрушениях и масштабах последствий атаки уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Атака "Шахедами"

Атака "Шахедами" / © ТСН

Вечером, 28 марта, Воскресенская община Николаевской области оказалась под атакой дронов типа «Шахед».

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В результате удара ранения получили восемь человек.

По его словам, среди пострадавших семь детей. Все они получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения.

«оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Война в Украине — Россия обстреливает мирные города Украины

российские захватчики в ночь на 28 марта массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Как отмечается, в результате ночной атаки на Одессу возросло количество пострадавших — сейчас известно о 16 раненых и двух погибших.

По данным Одесской ОВА, 14 человек получают медицинскую помощь, двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов и ранений, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.

Мы ранее информировали, что в Запорожской области вечером 27 марта раздались взрывы.

Дата публикации
Количество просмотров
142
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie