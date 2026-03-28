Семь детей ранены после вечернего удара РФ вблизи Николаева: что известно
Информация о разрушениях и масштабах последствий атаки уточняется.
Вечером, 28 марта, Воскресенская община Николаевской области оказалась под атакой дронов типа «Шахед».
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В результате удара ранения получили восемь человек.
По его словам, среди пострадавших семь детей. Все они получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения.
«оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
российские захватчики в ночь на 28 марта массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Как отмечается, в результате ночной атаки на Одессу возросло количество пострадавших — сейчас известно о 16 раненых и двух погибших.
По данным Одесской ОВА, 14 человек получают медицинскую помощь, двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов и ранений, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.
