Семь детей ранены после вечернего удара РФ вблизи Николаева: что известно

Вечером, 28 марта, Воскресенская община Николаевской области оказалась под атакой дронов типа «Шахед».

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В результате удара ранения получили восемь человек.

По его словам, среди пострадавших семь детей. Все они получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения.

«оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

российские захватчики в ночь на 28 марта массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Как отмечается, в результате ночной атаки на Одессу возросло количество пострадавших — сейчас известно о 16 раненых и двух погибших.

По данным Одесской ОВА, 14 человек получают медицинскую помощь, двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов и ранений, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.

