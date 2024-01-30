Семь квартир, счета в Испании и дорогой подарок жене: что в декларации Виталия Кима

C недавних пор декларации все должностные лица и чиновники снова должны показывать публично. ДБР уже выявило первых нарушителей и взяло их на разработку. Между тем, свою декларацию обнародовал и начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который с первых дней войны находил, как с юмором подать информацию и успокоить украинцев.

Все детали об этом – в эксклюзиве Виктория Гнатюк на TSN.UA.

Публичные декларации возвращаются

Украинские чиновники имеют дедлайн до 31 января, чтобы подать электронные декларации о своем состоянии и доходах, движимом и недвижимом имуществе, автомобилях, квартирах, корпоративных правах и т.д. Напомним, декларирование было приостановлено после начала полномасштабного вторжения РФ. В октябре 2023-го Верховная Рада возобновила это требование к должностным лицам, поэтому декларации, собранные в реестре, снова будут проверяться Национальным агентством по предотвращению коррупции. В то же время в НАПК заявили о введении кардинально нового подхода как к отбору, так и к процедуре проверок. Особое внимание будет уделено декларациям с признаками незаконного обогащения, необоснованных или незадекларированных активов. В ведомстве говорят, что таким образом смогут проверить больше поданных деклараций, оптимизировать процесс контроля и повысить его результативность.

И вот уже в ДБР зафиксировали, кто "забыл" задекларировать свое состояние. Среди них должностное лицо главного управления ГСЧС в Киеве – тот несколько лет забывал записать в декларацию, что имеет его жена. Об этом рассказала спикер ДБР Татьяна Сапьян. Она также напомнила, как будут наказывать "уклоняющихся" от прозрачных деклараций.

В то же время в начале полномасштабной войны и до возвращения обязательного электронного декларирования, увольняемым чиновникам разрешали информацию о доходах не показывать. Издание "Слово и дело" решило проверить, кто из топчиновников все же отчитался о своем состоянии при увольнении, несмотря на законную возможность сделать это позже, и теперь должны это сделать по закону до конца января 2024 года. Так, из топ-чиновников во время увольнения из Кабмина декларации не подали эксминистр аграрной политики Роман Лещенко, эксминистрист социальной политики Марина Лазебная, эксминистр развития общин и территорий Алексей Чернышев, эксминистр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. Не стал отчитываться во время увольнения из Национального банка и Кирилл Шевченко. Декларации при увольнении не подали также бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова (теперь посол), экспредседатель Нацполиции Игорь Клименко, занимающий теперь должность министра внутренних дел, и экспредседатель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

Из уволенных чиновников таки подали декларации: бывший министр образования Сергей Шкарлет, эксминистр обороны Алексей Резников, эксминистр спорта Владимир Гутцайт и бывший глава СБУ Иван Баканов.

Что имеет Виталий Ким

Интересна декларация у начальника Николаевской областной военной администрации, который известен на всю страну своим изречением: "Добрый вечер, мы из Украины".

Особенно интересовало людей, не виталий ли Ким владелец телеграмм-канала "Николаевский Ваньок", который славится своими постами в том числе с нотками юмора. Наибольшую активность на канале фиксируют во время воздушных тревог из-за угрозы обстрелов украинских городов российскими оккупантами. Администраторы канала всегда оперативно сообщают подписчикам о вероятном направлении движения российских ракет или беспилотников. После отбоя воздушной тревоги в Telegram-канале администраторы пишут фирменную фразу о том, что можно "писать и спать". Эту фразу замечали и в личной телеграмме Кима.

В июне 2023 года во время интервью главу Николаевской ОВО об этом решила спросить и украинская журналистка Андриана Кучер. Впрочем, чиновник сказал, что предположения ошибочны. Кто же ведет телеграмм-канал, Ким говорить отказался.

Напомним, что именно в этом телеграмм-канале в 2022 году появилось любопытное предложение для россиян, мол, российский солдат, сдавай технику и получай за это деньги. А уже 23 сентября 2022 года Виталий Ким и отмеченный Telegram-канал рассказали детали этой "спецоперации", в результате которой наши бойцы получили бронеавтомобиль "Тигр".

К слову, Ким пришел к власти по бизнесу. За 2021 год Виталий Ким получил 708 тысяч гривен зарплаты, а за 2022 – почти 931 тысячу гривен. Источником его доходов есть зарплата и премии главы Николаевской ОВА. Об этом свидетельствуют данные Виталия Кима в Едином государственном реестре деклараций. Также в собственности Кима есть пять квартир в Николаеве площадью от 49 до 116 квадратных метров, а также 50% прав на квартиру площадью более 102 квадратных метров. Еще одна квартира принадлежит Юлии Ким, жене начальника ОВА, площадью более 50 квадратов. Сам Ким еще владеет нежилым помещением площадью 293 кв.м. Эта же недвижимость была указана и в декларации за 2021 год. В собственности есть автомобиль Mercedes-Benz Е200 2015 года выпуска, также он арендует у компании "Монолит" Volkswagen Touareg R-Line. А его жена Юлия Ким владеет Subaru XV. В этом разделе также без изменений через год.

Жена главы ОВА Юлия Ким в 2021 году заработала 1 миллион 283 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности и работы в компании "Охотник Николаев"; В 2022 году она получила более 65 тысяч гривен зарплаты от "Охотник Николаев". А еще в том же году Юлия Ким получила от мужчины подарок – часы Hublot стоимостью почти 439 тысяч гривен. Также Юлия Ким владеет корпоративными правами в фирмах: "Дуэт-Плюс"; "Медиа Группа". Эти корпоративные права оценили в 840 тысяч гривен. Есть и крипта. Так, в марте 2022 года Юлия Ким получила в криптовалюте 848 тысяч гривен. Наличными супруги хранят более 95 тысяч долларов и 509 тысяч гривен. Также у семьи Ким есть счета в испанском банке, на счету Юлии Ким 69 тысяч евро, у Виталия Кима – 74 тысячи евро. В 2021 году сбережения семьи Ким в наличных были на сумму 265 тысяч долларов и 963 тысяч гривен, счетов в зарубежных банках не было. В декларации Кима за 2019 год, перед вступлением в должность главы ОГА, было зафиксировано 270 тысяч долларов сбережений наличными.

Заявление Данилова

Напомним, что в декабре 2023 года накануне открытия публичных деклараций секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что поддерживает законопроект о возобновлении декларирования определенной категории лиц, однако считает, что нужно подавать такую декларацию всем гражданам Украины.

"Поддерживаю законопроект о возобновлении декларирования определенной категории лиц, это нужно поддерживать, но замечу, что декларацию должны сдавать все без исключения граждане Украины потому, что мы по Конституции все равны, и нельзя отделять одних от других. Хотите получить какую-либо помощь от государства, то сдайте декларацию. Тогда мы будем жить цивилизованно, тогда будет все всем понятно. А делать какие-то исключения не совсем корректно. И неважно, кто какую должность занимает, это должно быть нормой. Что есть в абсолютном большинстве цивилизованных стран"

Новая система проверок

В то же время, чтобы эффективно проверять декларации чиновников в НАПК даже хотят привлечь искусственный интеллект. Об этом представители агентства рассказали в конце декабря во время брифинга под названием "Новый подход НАПК к отбору и проверкам деклараций" с участием Артема Сытника, заместителя Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

"НАПК меняет подход к отбору и проверкам деклараций. Ранее НАПК имела обязанность ежегодно проверять декларации всех топ-чиновников, поэтому на полную проверку отбирало декларации в зависимости от категории должности, в первую очередь Президента Украины, министров, народных депутатов, судей Конституционного Суда Украины, Верховного Более 99% деклараций были не охвачены системным контролем НАПК, а проверка служащих других должностей была возможна только по обращению граждан, материалам журналистских расследований или в рамках сотрудничества с правоохранительными органами. что изменилось Отныне отбор деклараций будет осуществляться по результатам оценки рисков декларации, т.е. изменить подход к отбору деклараций на проверку по риск-ориентированному принципу. "Все представленные декларации будут проходить оценку рисков, те декларации, которые будут иметь наименьший показатель рейтинга риска и могут быть проверены автоматизированно, смогут быть проверены с помощью программных средств – механизма автоматизированной проверки. Речь идет о сравнении данных декларации с другими реестрами, проверке определенными "формулами", например, на выявление признаков незаконного обогащения, наличия необоснованных активов и пр. Получение справки о прохождении автопроверки не будет означать, что декларация прошла полную проверку, а будет свидетельствовать, что она имеет минимальный коэффициент риска. Мы прогнозируем, что треть деклараций пройдут эту проверку".

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким вместе с супругой Юлией дали первое совместное интервью.

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