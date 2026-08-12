"Семь месяцев тяжелых боев": Сырский раскрыл детали наступления ВСУ на Александровском направлении

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Во время наступления украинские военные вернули десятки деревень и сотни квадратных километров земли. Эта операция на Александровском направлении продолжалась с января по август, а десантники, штурмовики и другие бойцы прошли через семь месяцев тяжелых боев.

Об этом сообщил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Наступление ВСУ на фронте — что заявил Сырский

«Семь месяцев тяжелых боев. Семь месяцев повседневной работы, решительности и движения вперед. Вы вернули под контроль Украины 745 квадратных километров территории и 26 населенных пунктов в трех областях», — отметил Сырский.

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Также бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что за каждым из этих километров стоит боевая работа подразделений, отвага украинских воинов и высокая цена, которую они платят за освобождение своей земли.

Он подчеркнул, что эта операция в очередной раз доказала способность украинской армии не только держать оборону, но и наступать, перехватывать инициативу и освобождать украинскую землю.

«Но устойчивость сегодня нужна не только на передовой. Она так же нужна в тылу. Воины делают свое дело в поле боя. Наша общая обязанность — быть столь же выносливыми и последовательными за их спинами», — заметил Сырский.

Наступление ВСУ на Александровском направлении — последние новости

Напомним, бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ провели успешное наступление на Александровском направлении. Им удалось уволить 26 населенных пунктов и вернуть под контроль более 745 квадратных километров территории.

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Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что российские потери составляют по меньшей мере 9550 человек убитыми и еще более 6600 ранены во время наступления украинских сил.

Также командир 95-й бригады ВСУ рассказал о циничных приказах российского командования, потерях РФ в восемь раз больше украинских и случаях, когда раненых солдат заставляли продолжать штурм.

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