"Семь моих ангелочков": дочь из семьи Вороновых показала щемящее фото с погибшими родными

Аурика Воронова с семью братиками и сестричками / © из соцсетей

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Аурика Воронова, дочь из семьи Вороновых, показала архивную фотографию, на которой она зафиксирована вместе с младшими братьями и сестрами.

На фото, которое девушка опубликовала в Instagram, дети позируют в традиционных украинских вышиванках во время фотоконкурса в 2020 году.

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Фотографию девушка сопроводила щемящей подписью, в которой почтила память своих родных и выразила боль от страшной потери.

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«Фотографировала нас наша мамочка… Я — старшая сестра и теперь семь моих ангелочков: Марк, Доминика, Виорика, Захарий, Азарий Илай, Федерика и Эмиля. Я никогда не позволю этого забыть! Будьте прокляты все те, кто причинил такое страшное и огромное горе!» — написала Аурика Воронова.

Аурика Воронова с семью братиками и сестричками / © из соцсетей

Ракета убила целую семью в собственном доме

Ранее мы писали о том, что в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по селу в пригороде Кривого Рога. Баллистическая ракета «Искандер-М» попала прямо в частный дом, в котором жила многодетная семья. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ракета была выпущена из района российского Воронежа.

Россияне убили семью Вороновых в Радушном. Отец Артем и мать Елена Вороновы вместе с семью младшими детьми и внуком были дома в момент удара российской ракеты по Днепропетровщине.

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