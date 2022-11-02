В РФ заявили, что и дальше будут продолжать участие в "зерновом соглашении".

В России сообщили, что возобновили свое участие в "зерновом соглашении".

Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Минобороны РФ напомнили, что 29 октября этого года Украина атаковала их суда, якобы задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора", из-за чего РФ приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Сегодня в Минобороны РФ заявили, что благодаря ООН и Турции удалось получить гарантии со стороны Украины по неиспользованию гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ.

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент кажутся достаточными и возобновляет реализацию соглашения — Инициативу безопасной транспортировки зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", — сообщили в минобороны РФ.

"Зерновое соглашение":

Владимир Путни заявил, что РФ не остановила, а приостановила участие в "зерновом соглашении" из-за атаки Украины на свои корабли 29 октября. Путин заявил, что украинская сторона нанесла удары по российским судам беспилотниками длиной 6 метров, которые имели на борту 500 тонн взрывчатки. Следует отметить, что российский диктатор напутал технические показатели. поскольку 500 тонн взрывчатки трудно уместить в 6-метровый беспилотник.

В Госдепартаменте США заявили, что РФ снова делает еду оружием против украинцев и что заявления России о приостановлении "зернового соглашения" оказывают "немедленный, вредный эффект на глобальную продовольственную безопасность".

В Центре противодействия дезинформации считают, что российские кафиры заранее спланировали манипуляцию, направленную на выход РФ из "зернового соглашения", а для ее реализации они ожидали нужного момента.

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