Семь раз крутни — и один забери! Парень из Днепра стал четвертым миллионером

В то утро Максим, как всегда, проснулся, выпил утренний кофе и собрался на работу.

А поскольку работает строителем, по дороге запланировал заехать по материалы в ближайший Эпицентр на ул. Бабенко, 25 в Днепре. Он знал о проведении акции ко дню рождения по случаю 18-летия компании и уже давно имел просто вселенского масштаба желание выиграть заветный миллион. Верил в победу и упорно делал попытки, регистрируя чеки уже семь раз подряд (!). Парень надеялся, что фортуна наконец-то улыбнется ему. Но все семь раз выигрывал по 100 баллов. И вот с восьмой попытки мечта на миллион осуществилась. Как говорят в народе: «Семь раз отмерь — и один раз отрежь». Эмоции до сих пор зашкаливают, Максим их и не сдерживает:

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— Об акции узнал по телевидению, и везде в торговых центрах была активная реклама. Работаю строителем, поэтому покупаю в Эпицентре почти ежедневно. В тот раз скупился и зарегистрировал восьмой по счету чек. Потом сел в машину и отложил его в сторону. После обеда вспомнил и решил испытать удачу. А своей девушке до этого повторял, что все равно буду играть, пока не добьюсь своего и не одержу победу! Сканировал QR-код, зашел на страничку с акцией, крутнул. Когда увидел заветную цифру с шестью нулями — не поверил своим глазам! Позвонил на горячую линию, где мне сообщили, что акция действительно продолжается и люди выигрывают миллионы. Чтобы убедится в победе, на следующий день пошел в Эпицентр, купил бутылку воды и заглянул в чек. Там к имеющимся 800 баллам добавился 1 млн. Правда, они еще не активные, но реальные! Вот тогда я уже в полной мере осознал, что стал миллионером! Я так счастлив, что хочется прыгать до небес!

Максим уже точно знает, куда потратит свой миллион. Недавно он приобрел собственную квартиру, поэтому купит всю необходимую бытовую технику и сделает качественный ремонт. А еще у парня есть хобби — большой теннис. Он имеет прекрасную возможность приобрести все необходимое спортивное снаряжение в Intersport. Можно уже не экономить, а брать то, что душа пожелает. Ведь в Эпицентре есть все!

В сети ТЦ «Эпицентр» продолжается акция ко Дню рождения компании «Дарим 50 000 000». Максим стал четвертым миллионером в акции. В общем более 280 тыс. победителей. Среди них более 1000 получили от 1 000 до 50 000 тыс. баллов и есть 4 миллионера: Елена из Киева, Наталья из Борислава, Сергей из Одессы и Максим из Днепра. Акция продлится до 31.08.2021. В компании обещают еще миллионеров. Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать покупки в ТЦ "Эпицентр" на сумму от 1500 грн с карточкой "Выгода", получить в чеке QR-код или ссылку на страницу акции на сайте epicentrk.ua (или через SMS-сообщения, если забрать товар интернет-магазина на пункте самовывоза). Зайдя на страницу акции, где чек уже будет автоматически зарегистрирован, и нажав кнопку старт, участник имеет шанс получить 1 000 000, 50 000, 5 000 и другие суммы баллов на карточку "Выгода" (1 балл = 1 грн, общий подарочный фонд акции составляет 50 млн баллов).

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