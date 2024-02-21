Семь российских "сушек" и штурмы РФ на 4 направлениях: главное из обращения Зеленского

Что касается отношений с Польшей, то президент заверил, что Украина готова к диалогу.

Вечером, 21 февраля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Фронт

Прежде всего глава государства поблагодарил Воздушные силы и всех воинов, кто защищает украинское небо.

"Есть хорошие результаты в отношении российских военных самолетов. Семь боевых самолетов – российских "сушек" – за неделю", – сообщил он.

По информации президента, наибольшая активность российских штурмов за эти сутки зафиксирована:

Авдеевское направление – Ласточкино.

Марьинское направление – Новомихайловка.

Купянское направление – Синьковка.

Запорожское направление – Роботино.

Внешняя политика

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"Украинский принцип – это прагматизм. И по безопасности – мы должны максимально прагматично делать все, чтобы и Украина, и каждый из наших партнеров становились сильнее, чтобы каждому из нас придавалось возможностей защищаться от российского зла. Также прагматично мы должны подходить и к решению социальных и экономических проблем – без лишней политизации, без манипуляций отношениями между государствами и народами. Чем больше мы прагматичны – каждый в Европе, тем более защищены наши общие ценности, тем крепче наша независимость", – говорит Зеленский.

Он заверил, что именно такой приоритет Украины сейчас напрямую касается отношений с Польшей.

Зеленский напомнил, что предложил лидерам Польши решить существующие проблемы на границе.

"Наше правительство, все наши институты готовы к встречам и диалогу. Я готов присоединиться к этим встречам. Очень важно, чтобы и Еврокомиссия была в диалоге. Нам всем нужен результат. И тем более, когда нашим государствам и народам в Европе так или иначе грозит российская агрессия. Когда украинцы и поляки или кто-либо другой в нашей Европе не находит общего языка между собой, от этого радуется только Москва", — подчеркнул он.

Соглашения о безопасности

Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности с партнерами.

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"Это и новая оборонная поддержка для наших воинов, и вполне конкретные финансовые гарантии для нашего государства, и политическое взаимодействие, приближающее Украину – наше государство, наше общество – к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе. Уже в ближайшие недели готовим несколько новых соглашений по безопасности", — подытожил глава государства.

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Зеленский: Семь боевых самолетов – российских "сушек" – за неделю