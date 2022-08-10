Семь украинских авиационных ударов: уничтожены 35 россиян и танк Т-72

В течение дня врагом нанесены два ракетных и три авиационных удара по украинским подразделениям.

Пять крылатых ракет типа "воздух — воздух" выпущено по самолетам Воздушных сил, которые наносили удары по врагу. Потери украинской авиации не допущены.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Результат семь украинских авиационных ударов – это попадание в пять ячеек живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и по двум опорным пунктам в более 40 км от Херсона.

В Берисловском районе враг также пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА. Очередной «Орлан-10» был точно заземлен зенитно-ракетным подразделением наголову.

По результатам работы в течение боевого дня, в том числе ракетно-артиллерийских подразделений, подтверждены потери врага в количестве 35 россиян, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72 и 1 командно-штабная машина.

Уничтожен еще один состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

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