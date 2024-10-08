Семье, потерявшей жилье в Харькове, подарили квартиру: кто им помог

Семья Виктории Харькова жила на Северной Салтовке. Этот район очень пострадал на полномасштабное вторжение. Их дом был разрушен. Благодаря усилиям команды "Трухи" семьи приобрели новую трехкомнатную квартиру в центральном районе города.

Об этом рассказал владелец сети "Труха" Максим Лавриненко.

"Это было нелегкое путешествие, но мы уверены, что сделали правильный выбор. Увидеть счастливые глаза Виктории – лучшая награда за все наши усилия. Я сам едва удержался от эмоций. Это было не просто передать ключи от квартиры, это было о предоставлении надежды и нового начала" – поделился Максим Лавриненко.

Несколько лет семья не имела собственного жилья. Ключи новой квартиры, говорит женщина, стали символом нового этапа в жизни. Благодаря инициативе команде "Трухи" удалось обеспечить семью новым жильем.

"Наша история на этом не заканчивается. В ближайшее время мы планируем приобрести еще одну квартиру для пострадавшей семьи. Уже внесен задаток, и в ноябре мы сможем поделиться новыми достижениями", – поделился планами Лавриненко.

"Труха" от первых дней великой войны помогает тем, кто в этом нуждается. Команда организует сбор средств, закупает необходимое оборудование для ВСУ, помогает деньгам семьям, чьи дома пострадали от ракетных атак, а также поддерживает различные социальные инициативы. Недавно "Труха" присоединилась к строительству детской спортивной площадки для детей-сирот, создав для них место для игры и развития.

Напомним, военный Юрий Федоренко рассказал, готовится ли РФ к новому наступлению на Харьков. По его словам, украинские военные готовятся к обострению на этом участке фронта в ближайшее время.

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