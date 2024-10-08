Семье, потерявшей жилье в Харькове, подарили квартиру: кто им помог

Квартиру семьи разрушили россияне во время обстрелов.
Семья Виктории Харькова жила на Северной Салтовке. Этот район очень пострадал на полномасштабное вторжение. Их дом был разрушен. Благодаря усилиям команды "Трухи" семьи приобрели новую трехкомнатную квартиру в центральном районе города.
Об этом рассказал владелец сети "Труха" Максим Лавриненко.
"Это было нелегкое путешествие, но мы уверены, что сделали правильный выбор. Увидеть счастливые глаза Виктории – лучшая награда за все наши усилия. Я сам едва удержался от эмоций. Это было не просто передать ключи от квартиры, это было о предоставлении надежды и нового начала" – поделился Максим Лавриненко.
Несколько лет семья не имела собственного жилья. Ключи новой квартиры, говорит женщина, стали символом нового этапа в жизни. Благодаря инициативе команде "Трухи" удалось обеспечить семью новым жильем.
"Наша история на этом не заканчивается. В ближайшее время мы планируем приобрести еще одну квартиру для пострадавшей семьи. Уже внесен задаток, и в ноябре мы сможем поделиться новыми достижениями", – поделился планами Лавриненко.
"Труха" от первых дней великой войны помогает тем, кто в этом нуждается. Команда организует сбор средств, закупает необходимое оборудование для ВСУ, помогает деньгам семьям, чьи дома пострадали от ракетных атак, а также поддерживает различные социальные инициативы. Недавно "Труха" присоединилась к строительству детской спортивной площадки для детей-сирот, создав для них место для игры и развития.
Напомним, военный Юрий Федоренко рассказал, готовится ли РФ к новому наступлению на Харьков. По его словам, украинские военные готовятся к обострению на этом участке фронта в ближайшее время.