Семена каких культур нужно замачивать перед посадкой: возьмите себе на заметку

Какие семена и как нужно замачивать перед тем, как сажать, а с которыми не нужно это делать, читайте в материале ТСН.ua

Для получения высокого урожая, прежде всего, необходимо позаботиться о посевном материале. Чтобы улучшить качество семян, чтобы они быстрее проросли, перед высевом их нужно замочиить для ускорения роста.

В первую очередь для обеззараживания и стимуляции роста нужно замачивать и обработать семена, собранные собственноручно.

Какие семена нужно замачивать перед посадкой

Семена помидоров перед посадкой желательно не только замочить, но и закалить. Для закаливания семена поставьте в холодильник, а затем подержите при комнатной температуре.

Перец нужно обязательно замочить. Если перец заранее не прорастить, первые растения появится не раньше чем за 20 дней.

Сельдерей, петрушку, морковь перед посадкой нужно положить в тканевый мешочек и промыть горячей водой в течение 20 минут. Затем оставить на пару дней во влажном мешочке, высушить и посадить в грунт.

Огурцы, тыкву, кабачки и патиссон нужно проращивать, чтобы повысить шансы их прорастания.

Свеклу замачивают и проращивают, если посев поздний, когда земля уже хорошо прогрелась. Чтобы посеять свеклу весной, семена не нужно замачивать, они должны быть сухими.

Горох, фасоль, бобы также не нужно проращивать при ранней посадке, а при поздней лучше прорастить.

Как замачивать семена перед посевом

Для замачивания можно использовать очищенную воду, а для обеспечения появления быстрых всходов можно добавлять биостимуляторы роста.

Лучше не погружать голые семена в воду, а завернуть их перед этим в салфетки или фильтровальную бумагу, с доступом воздуха и света.

Семена необходимо залить водой так, чтобы жидкость покрыла ткань с посевным материалом.

Оптимальная температура воды +25…+27°C, но не меньше +20°С.

Для создания парникового эффекта емкость нужно накрыть пищевой пленкой или стеклом.

Емкость с семенами рекомендуется разместить в темном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Раствор для замачивания нужно поменять каждые 4-5 часов.

Время замачивания семян зависит от выращиваемой культуры. Семена укропа, лука, петрушки и моркови замачивают 48 часов, семена кабачков, свеклы, огурцов, арбуза, капусты, томатов – 17-18 часов, а вот горох и фасоль достаточно замачивать 12-15 часов.

Какие семена не надо замачивать

Огородники считают, что не нужно замачивать семена салатов, капусты, брюквы и ремонтантной земляники. Посев ремонтантной земляники осуществляется через разложение семян на поверхности земли.

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