Семеро украинцев на авто пытались прорваться через границу: чем это закончилось (фото)

В Одесской области группа украинцев на автомобиле пыталась прорваться через границу с Молдовой, но наткнулись на пограничников. С перепугу водитель нажал на газ и съехал с грунтовой дороги, в результате чего авто перевернулось.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в Госпогранслужбе.

Как оказалось, кроме водителя, в машине было еще шесть человек, которые пытались сбежать из Украины.

В одном из Telegram-каналов они нашли проводника, который и предоставил им машину, оставив ее в указанном месте.

За эту услугу беглецы заплатили задаток — более 25 тысяч долларов на криптокошелек.

На внедорожник румынской регистрации они установили украинские номера от другого авто и поехали в направлении границы, пока не попали в аварию.

В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля получили повреждения различной степени тяжести.

Пограничники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего вызвали карету скорой и полицию.

За попытку незаконного пересечения госграницы составлены протоколы об админправонарушениях. Дела направлены в суд.

Напомним, ранее правоохранители установили, что один из заместителей городского головы города Сокиряны Черновицкой области помогал переправлять военнообязанных украинцев из Украины в Молдову в обход пунктов пропуска.