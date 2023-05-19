Семейная драма: в Черкасской области мужчина избил бывшую сожительницу и убил ее отца

В Черкасской области мужчина избил бывшую сожительницу и убил ее отца. Мужчину задержали на месте происшествия.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Правоохранители уточнили, что 69-летний мужчина имел давний конфликт с 61-летней бывшей сожительницей.

"Он с огнестрельным оружием проник в дом родителей женщины, где она тоже находилась. Между ними возник спор, который перерос в драку. Схватив оружие, злоумышленник попал в голову 86-летнего мужчины. Пенсионер погиб на месте происшествия. 61-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Следователи изъяли огнестрельное оружие, гильзы и другие вещдоки, которые направили на экспертизу.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители объявили подозрение злоумышленнику, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За совершенное ему грозит лишение свободы от семи до пятнадцати лет.

Напомним, во Львове мужчина утопил в ванной женщину, а затем обокрал квартиру.

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