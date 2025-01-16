Семейная драма в Днепре: мужчина два года удерживал чужого ребенка

В Днепре мужчина узнал, что после развода с женой почти два года платил алименты на чужую дочь.

Об этом событии стало известно из материалов дела Бабушкинского районного суда.

Супруги, которые прожили вместе более девяти лет, развелись в марте 2021 года. После развода несовершеннолетняя дочь осталась жить с матерью. Спустя 8 месяцев после распада семьи женщина добилась выплаты алиментов по решению суда.

И с декабря 2021 начал регулярно платить алименты — около 6 тысяч гривен в месяц. В результате к моменту, когда он узнал, что не является родным отцом, он успел выплатить более 127 тысяч гривен.

Разочарованный мужчина решил провести ДНК-тест, подтвердивший, что он не является биологическим отцом девочки. Тогда оскорбленный мужчина исключил упоминание о себе из актовых записей об отцовстве и заменил отчество девочки.

Пораженный открытием, мужчина обратился в феврале 2023 года в Бабушкинский районный суд Днепропетровска с иском об отмене алиментов и возврате уплаченных средств. Кроме этого, он требовал выплаты морального ущерба, оцененного более чем на 100 тысяч гривен. Также он подал заявление в полицию, обвинив свою бывшую жену в мошенничестве.

Однако в суде ему отказали в возвращении уже уплаченных алиментов, подчеркивая, что эти выплаты производились не добровольно, а по решению исполнительной службы.

Однако судья напомнил, если он отменит решение о выплате алиментов по вновь открывшимся обстоятельствам, то это будет другим делом.

Мужчина прислушался к совету и снова обратился в суд. В результате Ленинский районный суд согласился с новыми доводами и отменил решение о выплате алиментов. Суд также обязал бывшую жену уплатить судебный сбор в размере 1 362 гривны и возместить расходы на адвоката, которые составляют 8 тысяч гривен.

Напомним, на железнодорожном вокзале в Днепре произошла конфликтная ситуация, в результате которой правоохранитель получил ножевое ранение.

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