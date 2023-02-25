Семейная драма: в Хмельницкой области отец зарезал младшего сына, а старший чудом спасся

Хмельницкий апелляционный суд признал 67-летнего жителя села Довжок виновным в убийстве своего сына и приговорил мужчину к 14 годам заключения. В суде обвиняемый вину не признал и утверждал, что не убивал сына, а братья сами подрались друг с другом.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

По данным следствия, к жителю села Довжок пришли его сыновья с товарищем.

"Хозяин накрыл стол, а гости принесли алкоголь. После выпитого между ними возникла ссора и отец схватился за нож. Старший брат убежал к соседям и попросил о помощи. Его жизнь удалось спасти. Младшего брата медики нашли посреди двора — он уже не дышал", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Ровенской области парни избили односельчанина и оставили умирать.

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