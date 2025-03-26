Семейная пара готовила двойной теракт в Тернополе: что было целью

На выполнение теракта согласились двое наркозависимых, приехавших из Полтавской области.

В Тернополе Служба безопасности Украины предотвратила двойной теракт возле местного ТЦК, который готовила семейная пара с Полтавщины. Они планировали взорвать служебный автомобиль военнослужащих, а после прибытия на место происшествия экстренных служб должно было сработать второе взрывное устройство.

Об этом сообщили в среду, 26 марта, в пресс-службе СБУ.

"Таким образом, российские спецслужбы планировали не только убить максимальное количество граждан Украины, но и ликвидировать своих агентов как лишних свидетелей", — подчеркнули в сообщении.

На выполнение теракта согласились двое наркозависимых — 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница. Россияне зевербовали их, когда они искали легкий заработок для приобретения дозы в телеграм-каналах.

Преписка сотрудника российской спецслужбы с исполнителями теракта / Фото: Служба безопасности Украины

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По указанию сотрудника российской спецслужбы семейная пара прибыла в Тернополь, где арендовала квартиру. Здесь они хранили два самодельных взрывных устройства, оснащенных дополнительными элементами поражения в виде гаек и электронными средствами дистанционного подрыва.

Служба безопасности разоблачила агентов еще на стадии подготовки к теракту. После документирования их преступлений обоих фигурантов задержали, когда они направлялись со взрывчаткой к помещению ТЦК.

Исполнитель теракта, задержанный в Тернополе / Фото: Служба безопасности Украины

Соучастник исполнителя теракта, задержанного в Тернополе / Фото: Служба безопасности Украины

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Тернополе задержали 14-летнюю девочку, которую российские спецслужбы шантажировали ее нюдсами, принуждая к совершению теракта.

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