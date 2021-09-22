Семейная реликвия стала гробом: подробности трагедии с детьми, которых нашли мертвыми в старом сундуке

Семейная реликвия стала гробом: подробности трагедии с детьми, которых нашли мертвыми в старом сундуке

Загадочно пропавших детей искали правоохранители, местные и кинологи. Служебная собака все время возвращалась во двор, словно подсказывал, что дети где-то здесь, рассказывают односельчане погибших детей.

В селе Никольское Волновахского района Донецкой области загадочно пропавших 7-летнего мальчика и 10-летнюю девочку нашли мертвыми в старинном сундуке, который передавали из поколения в поколение.

Об этом трагическом дне подробнее рассказали односельчане семьи, в которой произошло горе, пишет "Обозреватель".

В тот день еще на заре родители поехали в соседнее село в 30 км собирать картофель на полях. А дети остались дома, они спали, ведь был выходной день и в школу собираться не нужно было.

Как рассказала полиции мама детей, последний раз она разговаривала с ними в 10:00 утра, а уже с 11:00 дети перестали отвечать на звонки.

По словам старосты села Николая Кондращенко, бросить все и вернуться домой родители, видимо, не могли.

"Село расположено в 30 км от нас, туда работников везут транспортом и вечером возвращают", — объясняет Кондращенко.

Вернувшись домой вечером, и не найдя детей, мать примерно в 18:00 заявила в полицию об их исчезновении.

Детей разыскивали правоохранители, кинологи, и местные жители.

фото/Оксаны Преснов, ОК

"Ходили по дворам, полицейские спрашивали, не видели ли двух детей — мальчика и девочку. Говорят, что служебная собака все время возвращался во двор, словно подсказывал, что дети где-то здесь", — рассказывает местный житель Игорь.

Во время осмотра дома правоохранители действительно обнаружили детей. Их нашли мертвыми в сундуке, которому 300 лет.

Прокуратура Донецкой области

"Как рассказал их родственник, это старинный сундук, изготовленный где-то в 1700-х годах. Он передавался из поколения в поколение, как приданое. Сделанный добротно, так что воздух туда, пожалуй, практически не попадал. Когда дети туда залезли, то защелка для навесного замка закрылась, и они не смогли открыться и задохнулись", — говорит староста села.

фото/Оксаны Преснов, ОК

По словам односельчан, семья, в которой произошло горе, переехала в Никольское 10 лет назад с Угледара, где остались бабушки и дедушки детей.

Отец погибших мальчика и девочьки раньше работал на шахте, а мама на комбинате. Но уволились и переехали жить в деревню. Подрабатывали там, где была возможность, а также имели слабость к алкоголю.

Семья стояла на учете в социальной службе, и по словам старосты села, во время визита специалистов, в доме все было убрано и приготовлено, а дети всегда посещали школу.

фото/Оксаны Преснов, ОК

"Я лично разговаривал с детьми, спрашивал, оскорбляют ли их мама с папой. Они говорили, что нет. Но и следов побоев на них тоже не было. Поэтому какой-то агрессии в адрес детей там не было. В школе они учились нормально, уроки не пропускали", — рассказывает Николай Кондращенко.

фото/Оксаны Преснов, ОК

По его словам, родители на время прекратили злоупотреблять алкоголем, когда узнали, что их могут лишить родительских прав, а мать в истерике просила не забирать детей. Но потом снова начали выпивать.

Сейчас родители и родные тяжело переживают гибель детей. Братика и сестричку похоронили 20 сентября в селе Никольское.

Напомним, трагедия произошла 18 сентября. Полиция рассматривает различные версии относительно гибели брата и сестренки. Одна из них — дети могли самостоятельно залезть в сундук, который захлопнулась на замок. Причиной смерти стала асфиксия из-за нехватки кислорода.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку