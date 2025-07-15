Семейная трагедия на Киевщине: сын поджег мать и брата

Ужасная месть на Киевщине: мужчина поджег мать и брата / © Полиция Киевской области

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На Обуховщине произошла трагедия: 57-летний мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою мать и брата во время конфликта. От полученных ожогов 76-летняя женщина скончалась в больнице. Злоумышленнику сообщено о подозрении, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 13 июля около 21:12 от медиков, которые сообщили о двух пострадавших с ожогами во дворе в Василькове. Правоохранители установили, что между 57-летним фигурантом и его 54-летним братом возник спор. Когда их мать попыталась защитить младшего сына, мужчина взял бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею родственников и поджег с помощью зажигалки. После этого он скрылся с места происшествия.

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Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени. К сожалению, 76-летняя мать скончалась в больнице.

Правоохранители изъяли доказательства для экспертиз. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленника задержали и доставили в изолятор временного содержания. Следователи, под процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по статьям, предусматривающим ответственность за покушение на умышленное убийство и умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 115).

Напомним, в Киеве полиция оперативно задержала мужчину, который жестоко напал на 21-летнюю девушку в подъезде жилого дома.